‘사람과 동물이 함께 살아가는 세상’… 제2회 건강·공존 토크콘서트 성료

사람과 동물이 함께 살아가는 세상을 향한 따뜻한 실천이 여의도에서 펼쳐졌다.

‘제2회 구조동물 보금자리 마련 건강·공존 토크콘서트’가 최근 성공리에 마쳤다. 이는 지난 26일 서울 여의도 국회의원회관 소회의실에서 열렸다.

행사는 문대림 국회의원과 (사)유기농문화센터, (사)제주동물권행동 나우, ㈜베지노믹스페어 비건페스타가 공동 주최했다. ㈜스페이스선·청담셀의원·농업회사법인 누룩공방 배나무실㈜·제주 예예 비건 쿠키·㈜앤드유·㈜온더키친 세븐온이 후원사로 참여했다.

‘동물복지의 시대가 열렸다’의 저자이자 래퍼인 박하재홍이 사회를 맡아 즉흥 랩으로 토크쇼의 포문을 열었다. 어쿠스틱 뮤지션 JDHD(이주현)도 개막 공연에 나섰다.

첫 강연자로 나선 최태규 수의사(곰보금자리프로젝트)는 ‘보신문화와 사육곰의 현실’을 주제로 생명존중과 동물복지의 필요성을 강조했다. 이어 김이종 하늘벗한의원 원장은 ‘통증 없는 저속노화 비결과 바른 자세·호흡으로 내 몸 회복하기’ 강연을 통해 일상 속 작은 습관이 만드는 회복의 힘을 전했다.

마지막으로 강성미 유기농문화센터 원장은 ‘우리는 자연의 일부다. 식탁에서 다시 시작되는 건강’을 주제로 한국전통 유기농 비건 자연식물식(K-TOV Diet)의 철학과 의학적 가치를 소개했다.

이처럼 행사는 강연과 음악, 나눔이 어우러진 공익형 문화행사로 진행됐다. 현장에서는 후원사들의 따뜻한 참여도 이어졌다. 청담셀의원은 암 환우를 위한 ‘광양자면역치료(Photon Therapy)’ 후원 상품을 제공했다. 누룩공방 배나무실은 쌀누룩 간장·소금·‘미미유’ 상품을 20% 할인 판매하며 기부 릴레이에 동참했다.

제주 예예 비건 쿠키와 앤드유 카페(And You Café)는 비건 브라우니 판매 수익금 전액을 제주 고양이도서관에 기부했다. ㈜온더키친 세븐온은 참여자와 봉사자, 셀러들을 위한 무료 시식회를 열어 현장 분위기를 더욱 따뜻하게 했다.

제주에서 비건 디저트를 만들어 참여한 앤드유 카페 유혜경 대표는 “작은 스콘 한 조각이 누군가에게는 삶의 희망이 될 수 있다고 믿는다”며 “오늘 이 자리는 단순한 판매가 아니라, 생명을 존중하는 마음을 나누는 자리였다”고 말했다.

행사를 기획·총괄한 강성미 원장은 “사람과 동물이 함께 살아가는 세상을 향한 따뜻한 실천이 이번 콘서트의 핵심이었다”며 “건강과 공존의 가치를 한 무대에서 느끼고, 개인의 변화가 사회의 치유로 이어지는 과정을 함께하고 싶었다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

