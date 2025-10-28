SK, 31일 홈경기서 ‘새 꿈 더하기’ 프로그램 시행… ‘미소금융데이’ 초청행사도

사진=SK나이츠 제공

남자프로농구 SK는 서울시교육청과 함께 오는 31일 서울 잠실학생체육관에서 열리는 한국가스공사와의 정규리그 홈경기에서 ‘SK나이츠와 함께 하는 새 꿈 더하기’ 프로그램을 실시한다.

이번 행사는 서울시교육청이 관내 학생, 학부모 및 교직원을 선정해 31일 열리는 홈 경기를 관람하는 프로그램이다

또한 이날 SK미소금융재단과 함께 ‘미소금융데이’ 초청행사도 시행한다. 저소득, 저신용 계층을 대상으로 창업·운영자금을 지원하는 SK미소금융재단을 통해 자립의 꿈을 키워가고 있는 소상공인을 초청, 경기를 관람하고 이벤트에도 참여하는 기회를 제공한다.

SK는 다음 달 2일에 열리는 LG와의 홈경기에서 관객들이 SK MD 상품을 구매한 후 직접 꾸밀 수 있는 ‘나이츠 바이유 커스텀 부스’를 설치 운영할 예정이다. 이날부터 어린이 코트 투어 시즌3도 운영한다. 어린이 코트 투어에 참가하고자 하는 팬들은 SK 구단 공식 인스타그램 계정을 통해 신청할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]