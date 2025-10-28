악몽 같던 독수리의 잠실 원정… 이틀간 투수교체만 14번, 지친 마운드에 켜진 비상등

한화 선수단이 지난 27일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전에서 5-13으로 완패하고 팬들에게 인사하고 있다. 사진=한화이글스 제공

쌍둥이의 융단폭격, 독수리의 허리가 휘어진다.

2025년 KBO리그 한국시리즈(KS·7전4선승제)가 일방적인 흐름으로 전개된다. 정규시즌 1위 LG가 안방 1~2차전을 모두 완승으로 물들였다. 한화는 고개를 푹 숙였다. 19년 만의 KS에서 4전 전패 굴욕을 걱정해야 한다. 역대 KS에서 첫 2경기를 내주고 역전 우승에 성공한 확률은 단 9.5%(2/21)다. 2007년 SK(현 SSG)가 두산을 상대로 2연패 후 4연승을, 2013년 삼성이 두산에 ‘패패승패승승승’을 기록한 게 전부다.

분위기는 암울할 수밖에 없다. 흔히 말하는 ‘졌지만 잘 싸웠다’도 아니다. 타오르는 LG 타선에 마운드가 붕괴됐다. 이틀간 내준 점수만 21점이다. 18피안타, 3피홈런, 13사사구가 쏟아졌다. 산산조각 난 방패로는 도저히 흐름을 바꿀 수 없었다.

선발 문동주·류현진의 신구 토종 에이스 듀오가 각각 4⅓이닝 4실점, 3이닝 7실점으로 무너진 게 1차 요인이다. 여기에 ‘플랜B’가 돼줘야 할 불펜도 휘청였다. 1차전 8명, 2차전 6명의 불펜진이 총동원됐으나 누구 하나 제 몫을 한 선수는 없었다. 김경문 한화 감독이 의도적으로 잘게 이닝을 쪼갠 것도 있지만, 만족스러운 구위가 나오지 않아 울며 겨자 먹기로 투수를 바꾼 것도 부지기수였다.

한화 김범수가 지난 27일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전에 등판해 역투하고 있다. 사진=한화이글스 제공

한화 정우주(왼쪽)가 지난 27일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전에 등판해 LG 문보경에게 쐐기 투런포를 맞고 아쉬워하고 있다. 사진=뉴시스

결국 한화 불펜은 두 경기 8⅔이닝 10실점의 초라한 숫자를 제출했다. 페넌트레이스 불펜 평균자책점 2위(3.63)의 위상은 온데간데없이 사라진 셈이다. 매번 선발이 호투하는 시나리오만 바랄 수 없다. 불의의 위기를 극복할 힘이 전무했다. 허무한 2연패는 어쩌면 당연한 수순이었다.

LG와의 뚜렷한 대조도 한화의 무기력함을 몇 배로 키운다. LG 불펜은 1차전 3이닝 무실점에 이어 2차전에는 부진한 임찬규(3⅓이닝 5실점)의 뒤로 5⅔이닝 무실점을 빚었다. 꿈틀대려는 한화 분위기에 끼얹은 확실한 찬물이었다. 단기전을 맞아 선발에서 불펜으로 보직을 전환한 송승기의 3이닝 퍼펙트 행진, 베테랑 김진성의 KS 최고령 승리(40세 7개월 20일) 등 호재가 한가득이다.

고민에 빠진 한화다. 김경문 감독은 “KS다운 스코어, 박진감 있는 점수가 나와야 하는데 투수 쪽에서 생각보다 많은 점수를 줬다. 연이틀 팬들에게 죄송하다”며 고개를 떨궜다. 추워진 날씨도 변명은 되지 않는다. 양 팀 모두 똑같은 마운드를 밟는다. “추위 때문은 아니다. 홈으로 돌아가는 만큼, 반격 기회를 갖도록 하겠다”는 다짐밖에 내밀 게 없는 상황이다.

짙어지는 패색, 기적이 필요한 한화는 ‘외인 원투펀치’에 마지막 희망을 건다. 시즌 17승(1패), 평균자책점 1.89, 252탈삼진 등으로 외인 최초 투수 4관왕(다승·평균자책점·탈삼진·승률)에 빛난 코디 폰세가 드디어 3차전에 출격한다. 그 뒤로 다승 3위(16승), 평균자책점 6위(2.87), 탈삼진 4위(207개)로 힘을 더한 라이언 와이스가 대기한다. 뜨거운 LG 방망이를 잠재우고 불펜 부하를 줄여야 하는 난제를 안았다.

김경문 한화 감독이 지난 27일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전을 무거운 표정으로 지켜보고 있다. 사진=뉴시스

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]