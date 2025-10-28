홍명보호, 11월 볼리비아와 대전서 맞붙는다… 가나와는 서울서 대결

사진=대한축구협회 제공

홍명보호의 11월 A매치 홈 2연전이 대전과 서울에서 열린다.

대한축구협회는 11월 A매치 2연전 장소와 일정을 확정해 28일 발표했다. 14일 볼리비아전은 대전월드컵경기장에서, 18일 가나전은 서울월드컵경기장에서 열린다. 두 경기 모두 오후 8시에 킥오프한다. 이번 11월 2연전은 올해 국내에서 열리는 마지막 A매치다.

티켓은 대한축구협회 공식 플랫폼 PlayKFA 및 모바일 애플리케이션을 통해 구매할 수 있다. 볼리비아전은 3일 오후 7시 VIP 회원 선예매, 4일 오후 7시 일반예매가 오픈되며, 가나전은 6일 오후 7시 선예매, 7일 오후 7시 일반예매가 진행된다.

이번 2연전에서는 프리미엄석과 테이블석 등 다양한 좌석이 마련된다. 지난 10월 친선경기에 이어 두 경기 모두 ‘CASS존’이 운영된다. ‘CASS존’에서는 대한축구협회 공식 파트사 맥주 브랜드인 'CASS'의 생맥주와 스페셜굿즈(짐쌕, 머플러, 스티커)가 제공된다.

볼리비아전이 열리는 대전월드컵경기장에서 국가대표팀 경기가 열리는 것은 지난 2023년 6월 20일 엘살바도르전 이후 2년 5개월 만이다.

특히 이번 경기에는 최근 브라질전에서 A매치 100경기 출장을 달성한 이재성(FSV 마인츠)의 센추리클럽 가입을 기념한 ‘이재성 팬존’이 특별히 운영된다. 해당 구역 티켓을 구매한 팬들에게는 한정판 팬박스와 대표팀 레플리카 유니폼이 제공된다.

현장에서 열릴 기념행사와 관련한 세부 내용은 추후 별도로 안내될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]