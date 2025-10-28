‘미스트롯2’ 은가은, 결혼 6개월 만에 임신 22주…“새 생명 찾아왔다”

사진= 은가은, 박현호 부부. 은가은 SNS

가수 은가은(본명 박은가은)이 결혼 약 6개월 만에 임신 소식을 전했다.

27일 한 연예매체의 보도에 따르면 은가은은 현재 임신 22주차로 새로운 생명을 맞이했다.

은가은은 지난 4월 가수 박현호와 백년가약을 맺었다. 1987년생인 은가은과 1992년생 박현호는 5살 연상연하 부부로, KBS2 예능 프로그램 ‘불후의 명곡’에서 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다.

결혼 준비 과정은 채널A 예능 프로그램 ‘신랑수업’을 통해 공개됐다. 당시 은가은은 “인연이 시작된 뒤 좋은 일이 많았다. 떨어져 있어도 항상 곁에 있는 듯한 편안함과 안정감을 줬고, 만남을 이어가며 확신이 생겼다”라고 밝혀 화제를 모았다.

결혼 직후 임신 계획을 밝혔던 은가은은 지난 5월 임신 루머에 휩싸이기도 했다. 방송에서 남편 박현호가 “(테스트기) 두 줄이고 그랬는데”라며 임신 여부를 묻는 장면이 공개되며 소문이 확산된 바 있다. 당시 은가은은 “저희 엄마도 연락 와서 임신이냐고 물어보시더라구요! 물론 2세를 계획은 하고 있지만! 임신 아닙니다아아아아아. 아니에요 아니에요 절대 아니에요 예쁜 아가가 오게 된다면 가족 다음으로 알려드릴게요 기달려주세용”이라고 직접 해명한 바 있다.

한편, 은가은은 2013년 디지털 싱글 ‘Drop It’으로 데뷔했으며, TV CHOSUN 예능 프로그램 ‘미스트롯2’에서 최종 7위를 기록하며 대중적 인기를 얻었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

