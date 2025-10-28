아카이브 청담, 10월 추천 작가 조한울 선정… “평범한 하루를 예술로”

아카이브 청담(운영사: 마롱컴퍼니)은 10월 추천 작가로 ‘조한울(Hanul.C)’을 선정했다.

아카이브 청담 측에 따르면 조한울은 일상의 평범한 순간을 따뜻한 시선과 풍부한 색감으로 기록하며, 반복되는 하루 속에서 발견한 감정과 풍경을 새로운 시각으로 풀어내는 작가다.

그의 작업은 특별한 사건보다 일상의 소소한 순간을 포착하는 데 초점을 둔다. 산책길에서 스치는 계절의 공기, 창가에 드는 오후의 빛, 반려견과 함께하는 평범한 하루 등이 그의 캔버스 위에서 새로운 이야기로 재탄생한다. 작가는 다양한 재료를 조합해 섬세한 질감과 색채를 만들어내며, “별일 없는 하루가 주는 평화와 행복감”을 주제로 일상의 온도를 시각화한다.

아카이브 청담 관계자는”대표작 「Noodle Love Club」, 「Welcome」, 「Break Time」, 「Dreaming」 등은 사소한 풍경을 감정의 색으로 재구성하며, 관람자에게 익숙한 하루를 다시 바라보게 만든다”고 말했다.

조한울 작가는 “무거운 감정보다는 행복감과 생동감을 전달하고 싶다”며, 일상의 이야기를 다채로운 색으로 풀어내는 ‘누군가의 그림일기’를 그리고 싶다” 고 밝혔다.

아카이브 청담은 작가의 포트폴리오를 열람하고, 기업이 브랜드와의 아트 콜라보 및 아트 라이선싱 협업 기회를 탐색할 수 있는 전문 플랫폼이다. 기업 담당자는 디지털 아카이빙 시스템을 통해 다양한 작가의 포트폴리오를 온라인으로 확인할 수 있으며, 오프라인 ‘포트폴리오룸’에서는 큐레이션된 콘텐츠를 기반으로 협업 아이디어를 구체화할 수 있다.

운영사 마롱컴퍼니는 “아카이브 청담은 작가의 작품 세계를 브랜드 메시지와 연결해 실질적인 아트 콜라보 프로젝트로 확장하는 플랫폼”이라며, “앞으로도 예술의 감성과 산업의 가치를 결합해 국내 대표 아트 콜라보 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

