1R 김주오 2억5000만원에 도장 쾅… 두산, 2026 신인선수 11명 계약 완료

곰 군단에 새로운 활력소들이 찾아온다. 프로야구 두산이 28일 2026년 신인선수 11명과 계약을 마쳤다.

1라운드 지명 선수인 마산용마고 외야수 김주오는 계약금 2억5000만원에 사인했다. 김주오는 고교 무대에서 가장 빠른 타구속도를 자랑한 강타자다. 이뿐만 아니라, 선구안과 콘택트 능력까지 두루 갖췄다고 평가받고 있다.

김주오는 “계약 자체를 처음 해봤다. 생각지도 못한 대우를 받아 기분 좋으면서도 프로 선수로서, 또 두산의 일원으로서 크나큰 책임감이 느껴졌다”며 “프로 선수답게 야구장 안에서는 물론 밖에서도 책임감 있는 모습 보여드리겠다”고 다짐했다.

2라운드 지명 투수 최주형(마산고)은 1억2000만원에 계약했다. 최주형은 최고 시속 147㎞의 직구에 슬라이더, 커브, 체인지업을 구사하는 좌완이다.

3라운드 지명 투수 서준오(한양대) 역시 1억2000만원에 도장을 찍었다. 서준오는 최고 150㎞의 힘있는 직구를 바탕으로 슬라이더, 커브, 체인지업을 구사하는 우완 정통파 투수다.

4라운드 내야수 신우열(전 탬파베이 레이스)은 8000만원, 5라운드 투수 이주호(경기항공고)는 7000만원, 6라운드 외야수 엄지민(동의과학대)은 6000만원, 7라운드 투수 임종훈(상동고)은 5000만원에 각각 계약했다.

8라운드 외야수 임현철(제물포고)과 9라운드 내야수 심건보(한양대)는 나란히 4000만원, 10라운드 내야수 남태웅(대구상원고)과 11라운드 투수 정성헌(대전제일고)은 각 3000만원에 사인했다.

