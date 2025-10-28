“견종별 구강케어로 댕댕이 삶의질 UP”… 메디웍스 아나브러쉬, 펫페어 참가 성료

메디웍스의 반려견 구강케어 스케일러 ‘아나브러시’ 제품 사진. 카길 제공

카길의 펫 브랜드 메디웍스가 펫페어에 참가해 반려견 구강케어 스케일러 ‘아나브러쉬’를 소개하고 구강관리의 중요성을 알렸다고 28일 밝혔다.

지난 17~19일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2025 광교 마이펫페어’에서 메디웍스는 방문객들에게 치석, 구취, 치주염 등 반려견 삶의 질에 큰 영향을 미치는 구강 질환의 예방과 관리 중요성을 알렸다.

아나브러쉬는 서울대 수의과대학과 산학협력으로 개발된 국내 최초의 ‘견종별’ 구강케어 스케일러다. 반려견의 해부학적 치아 구조를 기반으로 22가지 치아 및 구강 인덱스를 실측해 만들었다..

일반라인 2가지와 처방라인 2가지로 구성된 아나브러쉬는 동물병원 전용 프리미엄 제품으로, 반려견의 건강 상태와 필요에 따라 수의사의 상담을 통해 선택할 수 있다. 글루텐프리 성분과 오메가3, 비타민 믹스를 함유해 알레르기 걱정 없이 급여 가능하다.

메디웍스 측은 "사용자 후기에 따르면 1~2개 급여만으로도 눈에 띄는 치석 제거 효과를 경험할 수 있고 꾸준한 급여를 통해 구강 건강을 유지할 수 있다"고 말했다. 출시 후 빠르게 시장에서 입지를 넓히며 1000곳 이상 동물병원에 입점하는 등 전문가와 소비자 모두에게 신뢰를 얻고 있다는 게 회사의 설명이다.

브랜드 관계자는 “반려견의 치아 건강은 단순한 입 냄새나 외관상의 문제가 아니라 전신 건강과 직결되는 매우 중요한 요소”라며 “건강한 치아는 반려견이 활기차고 행복한 삶을 누릴 수 있는 기본 조건으로 이를 위한 꾸준한 관리가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

한편 메디웍스는 지난 18일 평택에서 진행된 ‘반려동물과의 행복한 나눔’ 행사에 후원사로 참여해 온정을 나눴다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]