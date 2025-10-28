“오은영 고모·오정세 사촌형?” 정신과 의사 오진승, 방송 중 허위 발언 논란

사진= SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명' 방송 화면 캡처

정신의학과 전문의 오진승이 방송에서 오은영 박사와 배우 오정세와의 ‘혈연 관계’를 주장했다가 거짓으로 드러나 논란이 일고 있다.

27일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에서는 오진승과 전 KBS 아나운서 김도연 부부가 첫 출연했다. 방송 중 오진승은 “오은영 박사님이 제 고모”라고 밝히며 비밀이 있다고 말했다. 이에 MC 김구라 등 출연진이 “아버지 동생이야?”라며 놀라움을 감추지 못했다.

오진승은 이어 “요즘 진짜 그런 얘기 많이 듣는다. 오정세 배우와 닮았다고 하는데, 오정세 배우는 제 사촌 형”이라고 덧붙였다. 출연진이 “진짜로?”라며 재차 놀라워했지만, 이 발언은 사실이 아닌 것으로 드러났다.

이후 그의 아내 김도연은 “목적 없는 거짓말을 많이 하는 사람”이라고 폭로했다. 거짓이 밝혀지자 ‘동상이몽2’ 출연진은 “공중파에서 이렇게 거짓말해도 돼?”라며 황당하다는 반응을 보였다.

왜 이런 발언을 했냐는 질문에 오진승은 “제가 봤을 때는 주목받고 싶어서, 관심받고 싶어서”라고 해명했다. 또 “남에게 피해를 주기보다는 재미있어서”라고 덧붙였으나, 가수 이지혜는 “하나도 재미없었다”라고 반응하며 불쾌함을 드러냈다.

