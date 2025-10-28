태국 출신 ‘K-팝 새싹’ 리나, 영화 ‘리플레이’ OST ‘디지’ 30일 공개

태국 출신 신예 가수 리나(Lina)가 영화 OST로 ‘케이팝 드림’을 위한 첫 걸음을 시작했다.

2011년생인 리나는 태국 현지에서 높은 경쟁률을 뚫고 한국에서 연습생 생활을 시작, 11월 6일 개봉을 앞둔 영화 ‘리플레이’ OST ‘디지’(Dizzy)의 가창자로 깜짝 발탁됐다.

영화 ‘리플레이’(REPLAY)는 희망 없는 20대 청춘 끄트머리에서 살아가고 있는 두 남녀에게 운명처럼 찾아온 미션으로 시작되는 청춘 로맨스물이다. 꿈을 포기한 남자 최희찬(김동한 분)과 다시 꿈을 되찾고자 하는 손은채(조수민 분)를 중심으로 이야기가 펼쳐진다.

30일 오후 6시 공개되는 OST ‘디지’는 극중 손은채가 소속된 걸그룹의 첫 인기순위 1위곡으로 강렬한 신스사운드와 힙합비트가 믹스된 댄스곡이다. 파워풀한 비트와 중독적인 훅이 매력적인 힙합 댄스곡이다.

연인과의 이별 끝에 헝클어지고 어지러운 심경을 그린 ‘내 맘 속 어디에도 / 넌 이젠 없어 …… 영화 속 킬빌 우마서먼처럼 / 산산이 부셔’라는 노랫말에서 자존심 당당한 여성상이 그려진다. 신예 리나는 랩과 보컬을 통해 자신만의 색채를 보여주며 향후 활동에 대한 기대감을 높이고 있다.

음원 제작사 요구르트스튜디오 측은 “어린 나이의 신인임에도 불구하고 한국에서 발표하는 데뷔곡에 대한 리나의 각오는 남달랐다”며 “이번 OST 가창을 시작으로 향후 태국에서도 활약을 예고하는 만큼 많은 관심을 가져달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

