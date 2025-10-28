이번엔 변우석 브로마이드… 교촌치킨, 세 번째 굿즈 이벤트

교촌에프앤비㈜가 ‘변우석 브로마이드’ 증정 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

교촌은 2024년 10월부터 배우 변우석을 브랜드 모델로 기용해 함께하고 있다. 따뜻하고 성실한 이미지의 그는 교촌의 창립연도와 같은 1991년생 ‘교촌둥이’로, 브랜드와 특별한 인연을 이어가고 있다.

이번 행사는 ‘변우석 시크릿 모먼트’ 시리즈의 세 번째 굿즈 이벤트다. 앞서 선보인 포토카드와 키링에 이어 마련됐으며 이전 굿즈들은 고객들의 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.

특히 이번 브로마이드에는 모델 변우석 이미지 부분에 특수 코팅(UV코팅)을 입혀 고급스러움을 더하는 등 차별성 있는 브로마이드 굿즈로 만족도를 더욱 높였다. 또한 변우석 특유의 부드럽고 따뜻한 매력을 고스란히 담아내 소장 욕구도 더욱 자극할 예정이다.

시크릿 브로마이드는 수량 소진 시까지 치킨, 사이드, 음료 등 교촌치킨 메뉴를 2만5000원 이상 구매한 고객을 대상으로 수령 희망 고객에 한해 선착순으로 증정된다. 배달·포장·홀 이용 고객 대상으로, 전 주문 채널에서 참여할 수 있다.

교촌은 굿즈 시리즈를 통해 브랜드와 모델 간의 시너지를 강화하고, 고객과의 감성적 접점을 지속 확대해 나갈 계획이다.

교촌에프앤비㈜ 관계자는 “매 프로모션마다 보내주신 고객들의 따뜻한 반응에 힘입어 이번 시크릿 브로마이드를 준비하게 됐다”며 “앞으로도 고객과 함께 즐길 수 있는 다채로운 굿즈 이벤트를 지속 선보이겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

