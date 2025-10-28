플레이브, 새 앨범 ‘플뿌우' 프로모션 스케줄러 공개

버추얼 아이돌 그룹 플레이브가 새 앨범의 프로모션 스케줄러를 공개했다.

플레이브는 28일 공식 SNS 채널을 통해 오는 11월 10일 발매되는 두 번째 싱글 앨범 플뿌우(PLBBUU)의 스케줄러 이미지를 공개하고 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

공개된 스케줄러에 따르면 플레이브는 무드 필름, 콘셉트 포토, 피지컬 앨범 프리뷰, 트랙 리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다양한 티징 콘텐츠를 잇따라 선보이며 컴백 기대감을 고조시킬 전망이다.

프로모션 스케줄러 이미지는 파스텔톤의 따뜻한 색감으로 꾸며졌으며, 앨범명인 플뿌우는 구름같은 몽글몽글한 디자인으로 표현돼 아기자기한 매력을 더했다.

특히 이번 앨범이 산리오코리아와의 협업으로 제작된 만큼, 시나모롤, 포차코 등 산리오캐릭터즈가 일정을 나타내는 오브제들과 함께 등장해 동화 같은 분위기를 자아냈다.

특히 마지막 발매일인 11월 10일은 집 모양의 그래픽으로 표현되어 있어, 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 더욱 높인다.

플레이브는 지난 6월 일본 데뷔곡 카쿠렌보(かくれんぼ)를 통해 글로벌 영향력을 입증했으며, 9월에는 한국어 버전인 숨바꼭질(Hide and Seek)을 발표해 주요 음원 차트 상위권에 올랐다.

한편, 플레이브의 첫 아시아 투어 ‘DASH: Quantum Leap’은 서울 공연을 시작으로 오는 25일 방콕, 11월 1일과 2일 도쿄 공연을 앞두고 있다. 투어의 대미는 11월 21, 22일 서울 고척돔에서 열리는 앙코르 콘서트로 장식하며, 첫 아시아 투어의 대장정을 마무리할 예정이다.

