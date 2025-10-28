‘압도적 경기력, LPBA 역대 두 번째 4:0’…김민아, 김상아 꺾고 통산 4회 우승

김민아. 사진=PBA 제공

여자 프로당구(LPBA) 김민아(NH농협카드)가 압도적인 경기력으로 통산 4번째 우승컵을 들어올렸다.

27일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 6차투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 결승전에서 김민아는 김상아(하림)을 상대로 세트스코어 4:0(11:3, 11:4, 11:6, 11:10)으로 승리하고 정상에 올랐다.

이로써 김민아는 지난 2023-24시즌 9차투어(크라운해태 챔피언십)에서 달성한 세 번째 우승 이후 1년 8개월만에 네 번째 정상을 밟았다. 지난 시즌 두 차례, 이번 시즌 한 차례 결승전을 밟았으나 모두 준우승에 그쳤던 아쉬움도 털어냈다. 반면, 김상아는 지난 시즌 2차투어(하나카드 챔피언십) 우승 이후 1년 3개월만에 두 번째 우승 사냥에 나섰으나 준우승에 만족해야 했다.

통산 네 번째 우승을 달성한 김민아는 최다 우승 공동 4위에 올라 이미래(하이원리조트) 김세연(휴온스)과 어깨를 나란히 했다. 또 우승 상금 4000만원을 더해 누적 상금 1억 9617만 5천원(4위)으로 2억원을 눈앞에 뒀다.

결승전 초반부터 김민아가 빠르게 기선을 잡았다. 초구를 4득점으로 연결한 후 3이닝, 4이닝 연속으로 1,2득점씩 뽑아 7:2로 앞섰다. 이어 8이닝에서 남은 4득점을 추가해 11:3 첫 세트를 선취했다. 이어 2세트서도 김민아가 10이닝만에 11점을 채워 11:4로 두 세트를 앞서갔다.

김민아는 여세를 몰아 3세트도 초반 3이닝 동안 2득점씩 추가하는 등 11이닝만에 11점으로 11:6 승리했다. 김상아도 6득점으로 쫓았으나 세트를 뒤집기에는 역부족이었다.

패배에 몰린 김상아가 4세트 초구를 6득점으로 연결하며 크게 앞서 갔지만 이후 5이닝 동안 공타로 돌아섰다. 그 사이 김민아가 차곡차곡 점수를 쌓아 7이닝에서 8:7로 경기를 뒤집었다. 김상아가 다시 추격하며 팽팽하게 맞섰다. 결국 김민아는 10이닝 10:10 상황에서 김상아의 공격실패를 이어받아 득점에 성공, 11:10 역전 승리하며 세트스코어 4:0, 역대 LPBA 결승전 두 번째 4:0 승리를 완성했다.

경기 후 김민아는 “세트스코어 4:0 완벽한 승리라 더욱 기쁘다. 최근 결승전에서 3번 모두 준우승에 그쳐서 아쉬움이 컸는데, 이번에는 놓치면 안 된다는 마음으로 결승전에 임했다. 방심하지 않으려 경기 내내 마음을 다잡은 것이 주효했다”고 밝혔다.

이어 “최근 우승 이후 3번 결승전에 진출했는데, 모두 준우승했다. 그 상대가 김가영 선수와 스롱 선수였다. 한 번이라도 우승을 했다면 ‘3강 체제가 되지 않았을까’라는 아쉬움은 있다. 이번 우승을 계기로 ‘3강 구도’를 만들어 보겠다”고 다짐했다.

한편, 대회 한 경기서 가장 높은 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’(상금 200만원)은 대회 16강전서 김다희(하이원리조트)를 상대로 1.737을 기록한 스롱 피아비(캄보디아∙우리금융캐피탈)이 수상했다.

김민아의 우승으로 LPBA가 모두 마무리된 가운데, 대회 최종일인 28일에는 PBA 준결승전과 결승전이 열린다. 낮 12시 김영원(하림)과 응우옌프엉린(베트남∙하림)의 준결승 제1경기를 시작으로 다니엘 산체스(스페인∙웰컴저축은행)와 마민껌(베트남∙NH농협카드)의 준결승 제2경기로 이어진다. 준결승전 승리 선수는 밤 9시 우승상금 1억원이 걸린 결승전에서 맞붙는다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

