어반자카파, 신보 ‘STAY’ 트랙리스트 7곡 공개…11월 3일 컴백

감성그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 11월 3일 EP앨범 ‘STAY’의 발매를 앞두고 트랙리스트 7곡을 전격 공개했다.

지난 10일 조현아는 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’에 출연해 신보 소식과 전국투어콘서트 소식을 알려 화제를 모았으며 Pop, R&B, Ballad, Modern Rock 등 다양한 장르를 정교하게 융합하여 단순 여러 장르를 나열한 집합의 곡이 아니라 하나의 서사적 흐름을 지닌 작품의 곡으로 다채로운 장르를 녹여낸 팝음악을 선보인다고 소식을 전했다.

공식 SNS계정을 통해 깜짝 공개된 이번 EP앨범 ‘STAY’의 트랙리스트에는 ‘Stay(Title)’, ‘우리의 겨울’, ‘The One’, ‘나약’, ‘열손가락’, ‘안녕’, ‘순간’ 총 7곡이 담겼다. 수록곡 중 신곡 5곡과 ‘열손가락’, ‘안녕’ 등 지난해 발매했던 싱글 2곡을 수록한 앨범으로 구성됐다.

어반자카파는 광주(11월 22일) 공연을 시작으로 서울(11월 29~30일), 부산(12월 6일), 성남(12월 13일) 등 전국투어콘서트를 개최할 예정이며 신년 초까지 추후 추가되는 공연으로 전국 각지의 팬들을 찾아갈 예정이다.

