그때 그 환상 프리킥 데뷔골… 손흥민, 메시 제치고 MLS 올해의 골 수상

사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)이 2025시즌 미국 메이저리그 사커(MLS) ‘올해의 골’ 수상자로 우뚝 섰다.

MLS 사무국은 28일(한국 시간) “손흥민의 지난 8월 FC 댈러스전 프리킥 득점이 올해의 골로 선정됐다”고 발표했다. 또한 공식 사회관계망서비스(SNS) ‘X’를 통해 “완벽했다(Free kick perfection)”고 엄지를 치켜 세우기도 했다.

손흥민은 시즌 도중 합류해 정규리그 10경기 9골3도움 활약을 펼쳤다. 지난 8월24일 미국 텍사스주 댈러스의 도요타 스타디움서 열린 댈러스와의 2025 MLS 정규리그 30라운드에 출전, 프리킥 선제골을 넣은 바 있다. MLS 데뷔 3경기 만에 터진 첫 득점포이기도 하다.

이번 올해의 골 후보 경쟁자로는 팀 동료인 드니 부앙가를 포함, 리오넬 메시(인터 마이애미) 등이 이름을 올렸다. 팬 투표로 이뤄진 가운데 손흥민은 43.5%의 지지를 얻었다. 그 뒤를 이어 22.5%를 기록한 메시를 제쳤다.

MLS 올해의 골은 지난 1996년 처음 도입됐다. 손흥민은 아시아 선수로는 최초 수상이다. 더불어 LAFC 선수로도 처음이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

