[KS2] 묵혀두던 LG의 보물이 깨어났다… 문보경의 방망이가 ‘V4’를 가리킨다

LG 문보경이 싹쓸이 적시 2루타를 때려낸 후, 베이스 위에서 세리머니하고 있다. 사진=뉴시스

묵혀둔 만큼, 시원하게 폭발한다.

LG 팬들이 붙여준 ‘문보물’이라는 별명, 그 이름값이 LG의 가을야구에서 더 치솟는다. 뜨거운 타격감과 함께 팀의 2연승을 이끄는 문보경이 LG의 ‘V4’를 향해 가속 페달을 힘껏 밟는다.

27일 서울 잠실야구장에서 열린 한화와의 2025 KBO 포스트시즌(PS) 한국시리즈(KS·7전4선승제) 2차전에서 문보경의 이름이 찬란히 빛났다. 5번 타자 겸 1루수로 선발 출전한 그는 4안타 경기로 팀의 연이틀 승리(13-5)에 혁혁한 공을 세웠다. 5타수 4안타 1홈런 5타점, 어느 곳에서도 결점을 찾을 수 없었다.

첫 타석부터 뜨거웠다. 팀이 0-4로 뒤진 2회말 무사 1루, 류현진을 상대로 안타를 뽑아냈다. LG가 5득점 빅이닝으로 공기를 바꿀 수 있었던 결정적인 ‘장작 쌓기’였다. 3회말에도 류현진에게 좌전 안타를 뺏어냈다. 오지환의 땅볼에 2루에 닿지 못했지만, 그가 빚은 출루는 박동원의 홈런으로 함께 빛났다.

4회말로 활약이 건너갔다. 바뀐 투수 김종수가 사사구로 흔들렸다. 불을 끄러 나온 김범수마저 김현수에게 볼넷을 하나 더 내주면서 2사 만루라는 밥상이 차려졌다. 문보경이 시원하게 먹어치웠다. 김범수의 초구 커브가 몰린 걸 놓치지 않고 제대로 잡아당겼다. 이 타구는 오른쪽 외야 펜스를 강타하고 그라운드 안으로 떨어지는 싹쓸이 3타점 2루타가 됐다. 비디오 판독 끝에 2루타로 확정됐지만, 다른 구장이었다면 만루홈런으로 연결되고도 남았을 큼지막한 대포였다.

방점은 8회말에 찍혔다. 승리 초읽기에 들어간 11-5, 2사 1루에서 정우주를 마주해 150㎞ 패스트볼을 때렸다. 제대로 밀어친 이 타구는 그대로 좌측 담장을 넘기는 투런포를 쐈다. 이번 KS에서 나온 LG의 3번째 홈런이자, 자신의 첫 홈런이었다. 이 한방과 함께 문보경의 타점은 5개로 늘어났다. 데일리 최우수선수(MVP)의 빛줄기가 문보경에게 향한 순간이었다.

LG 문보경이 27일 열린 한화와의 한국시리즈 2차전에서 데일리 MVP를 수상한 후, 기념촬영을 하고 있다. 사진=뉴시스

문보경은 “사실 오랜만에 게임을 하다보니 공이 잔상이 남는 것처럼 보였다. 1차전과 마찬가지로 보이면 친다는 생각 뿐”이라고 겸손한 소감을 밝혔다. 이어 “특별히 바꾼 건 없다. 하던 대로 훈련했다. 그동안 시합이 없었는데, 방망이에 대한 잡생각을 버릴 수 있었다. 훈련만 열심히 했던 게 좋은 효과를 봤다”고 수줍은 미소를 띠기도 했다.

페넌트레이스 종반의 힘겨웠던 슬럼프를 떠올리지 않을 수 없었기 때문. 시즌 내내 4번 타자로 활약했던 그는 9월 이후 18경기서 홈런 없이 타율 0.148(61타수 9안타)로 차게 식었다. 선발 제외 및 휴식 등 각종 타개책을 꺼내봤지만, 끝내 시즌 타율이 0.276(515타수 142안타)에 머물러 4년 연속 3할 타율을 놓치기도 했다.

가을을 맞아 보란듯이 살아났다. 1차전부터 4타수 2안타 2타점으로 깨어났다. 팀의 첫 득점과 마지막 득점을 모두 책임졌다. 이날 얹은 4안타까지 포함하면 시리즈 성적표는 타율 0.667, 9타수 6안타(1홈런) 7타점으로 빛난다. “타순은 크게 신경 쓰지 않는다. 감독님이 시켜주시는 만큼, 그에 맞는 역할만 한다는 마음”이라며 이 숫자를 더 키우겠다는 각오를 불태워본다.

2023년 KS의 추억도 뇌리를 스친다. 문보경은 당시 시리즈 5경기에 모두 나서 타율 0.471(17타수 8안타) 1홈런 4타점을 수놓아 팀의 ‘V3’를 이끈 바 있다. 이번 시리즈에서도 심상치 않은 그의 방망이, 이제는 ‘V4’를 정조준한다.

LG 문보경. 사진=뉴시스

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

