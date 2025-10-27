구준엽, 대만서 전한 근황…여전한 그리움 속 수척한 모습

클론 구준엽이 대만에서 포착된 근황으로 눈길을 끌었다. 사진 = CTWANT

클론 구준엽이 대만에서 포착된 근황으로 눈길을 끌었다.

18일 대만 매체 CTWANT는 서희제 가족의 축하 파티에 참석한 구준엽의 모습을 보도했다.

서희원의 동생인 서희제는 지난 17일 제60회 골든벨 시상식에서 ‘미스 낫 쉬 시티’로 버라이어티쇼 진행자상을 수상했다. 시상식 다음 날인 18일, 서희제는 타이베이시 다안구의 인기 스키야키 레스토랑에서 가족들과 함께 비공개 축하 파티를 열었다. 이 자리에는 구준엽도 참석했다.

공개된 사진 속 구준엽은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 갈색 반팔 티셔츠를 입고 등장했다. 그는 장모인 황춘매의 어깨에 팔을 두르고 따뜻하고 다정한 모습을 보였지만, 예전의 탄탄한 체격과 달리 한층 수척해진 모습으로 안타까움을 자아냈다.

앞서 구준엽은 지난 2월 아내 서희원의 갑작스러운 사망 이후 큰 슬픔에 빠져 식사를 거의 하지 못했고, 14kg 이상 체중이 감소한 것으로 알려졌다. 또한 매일 서희원의 유골이 안치된 금보산을 찾아 애도의 시간을 보내고 있는 것으로 전해졌다.

한편, 구준엽과 서희원은 1998년 1년여간 교제했으나 결별헀다. 이후 서희원은 2011년 중국인 사업가 왕소비와 결혼해 1남 1녀를 뒀지만, 2021년 이혼했다. 이후 구준엽이 과거 번호로 연락을 시도하면서 두 사람은 극적으로 재회했고, 2022년 결혼했다. 그러나 서희원은 지난 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 세상을 떠났다.

