‘개콘’ 플레이리스트, 객석 터졌다…웃음과 비명 사이 ‘대박 코너 탄생’

‘개그콘서트’에 대박을 예감케 하는 버추얼 아이돌이 나타났다.

26일 방송된 KBS2 ‘개그콘서트’의 플레이리스트는 버추얼 아이돌이라는 트렌디한 소재의 새 코너다.

플레이리스트는 버추얼 아이돌이 얼굴을 공개하고 실제 무대에 올랐을 때를 다뤘다. ‘‘네 마음 속의 플리”이라는 구호로 인사한 댄스 담당 비온(장현욱), 리더 시온(오민우), 막내 드리(정범균)는 관객을 향해 시그니처 포즈를 취하며 웃음을 유발했다.

세 사람은 팬을 향해 ‘밥 먹었어?’ 포즈와 치명적인 눈빛, 손하트, 수줍지만 청량한 웃음 등을 자아내며 아이돌 특유의 입덕 유발 행동들을 취했다. 이어 시온은 “우리가 재밌는 거 보여줄까?”라며 자신의 얼굴을 가르켰다. 관객에서 웃음과 비명, 경악, 웃음 섞인 야유 등이 터져나오며 대박 코너를 예감케 했다.

또한 객석에 앉아 있던 손민경과 서아름은 플레이리스트 멤버들이 손하트 등 뭔가를 시도할 때마다 크게 실망하고, 업신여기는 듯한 표정을 지어 코너의 재미를 배가시켰다.

방송 후 이들의 실제 인스타그램 공식계정에는 “플리는 가수인데 첫방에 노래가 편집되다니요”라는 글이 게시됐다.

해당 글에는 “첫 타이틀곡 땡벌은 유튜브를 통해 보실 수 있어요. 땡벌 챌린지 해볼테야?”라고 유행을 예고하며 “그나저나 음원 나온 게 일체 없어서 음악 틀어서 한 거 없어 보인다고요? 맞아요. 우리 팬 분들 사랑뿐 아무 것도 가진 게 없어요”라는 글을 작성했다.

댓글창에는 “입덕 2일차”, “예쁘다.. 머리만”, “눈을 많이 깜빡이는데 마그네슘 챙겨줘야 할 것 같아요”, “니플패치 서포트 해줘야겠네” 등 플레이리스트와 직접 소통으로 개그를 주고 받고 있는 모습이다.

한편, 해당 글에서 ‘일체’라는 단어가 쓰인 걸 보며 누리꾼들은 “대세 김영희가 계정 관리주인 듯. 김영희 SNS에 올라오는 문장과 비슷하다”며 “계정 오픈 초기에 도라이엔터 이사로 김영희 얼굴이 있다”며 플레이리스트의 세계관에 대해 호기심을 나타내고 있다.

