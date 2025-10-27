이찬원, 12월 서울 시작으로 전국투어…신곡 무대까지 공개

가수 이찬원이 전국투어 콘서트로 팬들과 특별한 시간을 가진다. 사진 = 대박기획

27일 공연기획사 대박기획에 따르면, 이찬원은 오는 12월 12일부터 14일까지 3일간 잠실 실내체육관에서 열리는 서울 콘서트를 시작으로 ‘2025-26 이찬원 콘서트 찬가 : 찬란한 하루’ 전국투어에 나선다.

이번 투어는 지난해 6월부터 12월까지 진행된 2024 이찬원 콘서트 ‘찬가’ 이후 약 1년 만에 돌아오는 공연이다.

이찬원은 360도 무대를 활용한 대형 스케일의 연출로 관객들과 더욱 가까이 소통할 예정이다. 최근 발매한 두 번째 정규 앨범 ‘찬란’의 신곡 무대를 비롯해 다채로운 곡들로 구성된 풍성한 세트리스트가 준비돼 있다.

매 공연마다 전석 매진을 기록하며 강력한 티켓파워를 입증해 온 이찬원이 이번에도 그 열기를 이어갈지 기대를 모은다.

서울 공연을 시작으로 오는 12월 25, 27, 28일 대구, 내년 1월 10, 11일 인천, 1월 31일, 2월 1일 부산, 2월 21일, 22일 진주에서도 관객들과 만날 예정이다.

한편, 서울 콘서트 티켓 예매는 오는 30일 오후 8시 온라인 예매처 예스24 티켓을 통해 진행된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

