무릎 십자인대파열, 관절내시경 수술로 안정 회복 기대

무릎은 신체에서 가장 큰 관절로 체중을 지탱하고 보행이나 운동 시 균형을 유지하는 중요한 역할을 담당한다. 이 무릎의 안정성을 유지하는 핵심 구조물 중 하나가 바로 전방십자인대다. 문제는 갑작스러운 방향 전환이나 점프 후 착지 시 발생하는 충격 등으로 이 인대가 손상될 수 있다는 점이다. 무어보다 일상생활에 지장을 주는 심각한 무릎 불안정 증세가 나타날 수 있어 주의해야 한다. 이를 흔히 무릎 십자인대파열이라고 부른다.

전방십자인대는 대퇴골(허벅지뼈)과 경골(정강이뼈)을 연결하며 무릎이 앞뒤로 과도하게 움직이지 않도록 잡아주는 역할을 한다. 하지만 축구, 농구, 스키 등과 같은 격렬한 스포츠 활동 중 방향을 급히 바꾸거나 착지 시 무릎이 비틀릴 경우 쉽게 손상될 수 있다. 파열 시 '뚝' 하는 파열음을 느끼는 경우가 많은데 급성기에 극심한 통증, 무릎 부종, 보행 불가 등의 증상이 나타난다. 시간이 지나면서 무릎이 빠지는 듯한 불안정감, 계단을 내려갈 때 흔들림, 무릎 뒤로 꺾이는 느낌이 지속되기도 한다. 특히 연골 파열이나 반월상연골 손상이 동반되는 경우도 많아 조기 진단 및 치료가 중요하다.

십자인대파열은 이학적 검사와 MRI를 통해 손상 정도를 평가할 수 있다. 정밀 검사 결과 십자인대 손상 정도에 따라 치료 방법이 달라진다.

부분 파열이거나 무릎의 불안정성이 크지 않은 경우 보조기 착용, 체외충격파, 도수치료 등 비수술적 재활요법을 통해 근육, 인대를 강화하여 증상을 개선할 수 있다. 그러나 인대가 완전히 파열된 경우 자연적으로 회복되지 않기 때문에 관절내시경을 이용한 십자인대 재건술이 필요하다.

십자인대 재건술은 대퇴골과 경골에 새로운 터널을 만들어 그 안에 자가 인대나 타가 인대를 삽입, 손상된 인대를 대신하는 수술이다. 남은 인대조직을 최대한 보존하고 재파열 위험을 낮추는 방식으로 수술을 시행하는 것이 특징이다.

십자인대 재건술 후에는 인대의 안정적인 유합과 무릎 기능 회복을 위해 최소 6개월 이상의 재활 과정이 필수적이다. 초기에는 관절 가동 범위를 넓히고 부종을 완화하는 재활치료를 진행한다. 이후 허벅지 근육(대퇴사두근) 강화 운동을 통해 무릎의 지지력을 회복한다. 무리하지 않으면서도 꾸준한 근력운동과 스트레칭이 재손상을 예방하는 핵심이다.

상기해야 할 점은 관절내시경 수술 자체가 정밀하고 숙련된 기술이 요구되는 고난도 수술이라는 점이다. 따라서 풍부한 임상 경험을 가진 의료진의 집도가 매우 중요하다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 "십자인대파열은 한 번 손상되면 완전한 회복까지 긴 시간이 소요되므로 예방이 무엇보다 중요한데 운동 전에는 반드시 충분한 스트레칭과 워밍업으로 근육과 인대를 이완시켜야 하며 평소 허벅지 근력 강화 운동을 꾸준히 실천하는 것이 좋다"며 "만약 운동 중 무릎이 꺾이거나 '뚝' 하는 소리가 났다면 가볍게 여기지 말고 즉시 병원을 방문해 정확한 진단과 치료를 받는 것이 바람직하다"고 전했다.

