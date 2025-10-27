[KS2 토크박스] “TV도 꺼지고, 핸드폰도 냈으니까요”… 군인 아닌 주연으로 영그는 송승기의 ‘V4 드림’

LG 송승기가 27일 잠실야구장에서 열릴 한화와의 2025 KBO리그 한국시리즈 2차전에 앞서 인터뷰에 임하고 있다. 사진=스포츠월드 허행운 기자

2년 전, 쌍둥이 군단이 스물 아홉해 동안 이어오던 긴 우승 갈증이 끝났던 잠실야구장. 그곳에 송승기(LG)는 없었다. 2023시즌 개막 엔트리에 포함됐다가 그해 5월 국군체육부대(상무)로 향해야 했기 때문. 우승 폭죽이 터진 11월13일 밤, 송승기는 생활관에서 동료들의 우승 확정을 기도하고 있을 수밖에 없었다.

“2023 한국시리즈(KS·7전4선승제)를 거의 제대로 못 봤다. 매번 경기 끝나갈 때쯤 TV를 끄고 잠들어야 했다. 궁금해서 잠도 못 자고 그랬다. 우승 확정 때도 그랬다. TV도 꺼지고 핸드폰도 내가지고 너무 궁금했다. 다음날 눈 뜨자마자 어떻게 됐냐고 물어봤더니 우승했다고 하더라”며 추억을 꺼내본 송승기는 “속으로 엄청 좋았다. 한편으론 형들하고 함께 하지 못한 것에 대한 아쉬움도 있었다”고 고백했다.

이제는 신분이 달라졌다. 단순히 군 복무를 마친 일반인만 된 게 아니다. 2025시즌 LG의 히트상품으로 선발 한 자리를 당당히 차지했다. 확실한 붙박이 주전이다. 팀의 우승이 완성만 된다면, 이번에는 감격의 순간을 오롯이 만끽할 수 있다.

이번 KS에서는 불펜으로 보직을 바꿔 팀 위기를 지우는 중책을 맡았다. 그는 “주역까지는 되지 못하더라도 팀에 도움이 많이 됐으면 좋겠다는 생각이다. 주어진 역할에만 최선을 다할 생각이다”며 “(1차전에서) 몸 풀 때는 긴장이 됐는데, 마운드 올라가서 공 던지니까 재밌더라. 앞으로도 즐기면서 재밌게 등판해볼 생각이다. 앞으로 3승만 더 했으면 좋겠다”는 뜨거운 바람을 띄워 보냈다.

