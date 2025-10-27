하영, 유쾌한 먹방→순수 호기심…‘예능 샛별’ 존재감 UP

배우 하영이 '입 터지는 실험실'에서 솔직하고 유쾌한 매력으로 첫 방송부터 강렬한 인상을 남겼다.

지난 25일 첫 방송된 ENA '입 터지는 실험실'에서 하영은 '고기'를 주제로 펼쳐진 미식 토론 속에서 순수한 호기심과 재치 있는 입담으로 시청자들의 웃음을 자아냈다. 프로그램의 유일한 홍일점으로 등장한 하영은 특유의 밝고 생동감 있는 리액션으로 분위기를 이끌며, 예능 DNA를 제대로 입증했다.

이날 방송에서 하영은 "'맛있다'의 과학적 정의가 무엇일까?”라는 원초적이면서도 재치 있는 질문으로 토론의 포문을 열었다. 사소하지만 누구나 공감할 만한 호기심을 던진 하영은 순수함과 호기심이 공존하는 캐릭터로 존재감을 드러냈다. 이에 물리학자 김상욱은 "맛과 향을 만드는 분자의 특성은 각각 다르게 작용하기 때문에 언어로 완벽히 표현하기 어렵다"라며 과학적으로 접근했고, 하영은 특유의 공감 리액션으로 웃음을 자아냈다.

이어 첫 번째 과학 음식 주제인 '고기'에 대한 토론이 본격적으로 펼쳐졌다. 프로그램의 시그니처인 '맛공식'에 대해 하영은 "고기 요리는 사랑이에요. 둘 다 타이밍을 놓치면 끝나잖아요"라며 감성적인 이유를 전했고, 이를 들은 화학자 이광렬은 "하영의 말에 일리가 있다. 고기는 단백질과 지방으로 이루어져 있어서 열을 가하면 수분이 빠지고 퍽퍽해진다. 권태기가 오는 원리와 비슷하다"고 재치 있게 화답하며, 두 사람의 '과학적 로맨스 비유'는 출연진 모두의 웃음과 공감을 이끌어냈다.

특히, 하영은 '소불고기 vs 제육볶음' 논쟁에서 직접 준비해 온 대파 단맛이 포인트인 소불고기 요리로 '요리에 진심인 미식좌'의 면모를 드러냈다. 이에 맞선 궤도는 자신만의 제육볶음 맛집을 공개하며, 미식 대결이 펼쳐졌고, 결국 4대 1로 제육볶음이 승리하는 결과를 낳았다. 이에 하영은 "제육과 돈가스는 못 이긴다"며 웃음을 터뜨렸다.

또한 하영은 "제육볶음이 남자들의 소울푸드인 이유가 있나요?"라며 또 한 번의 화두를 던졌고, 궤도는 "그럼 여성들에게는 왜 아닐까?"라고 되물으며 즉석 토론으로 번졌다. 이에 하영은 "제육은 덜 매워서 '제대로 된 한 끼'의 느낌이 나지 않는다. 마라탕처럼 보상받는 느낌이 없다"라고 답해 공감을 자아냈다.

이처럼 '입 터지는 실험실'에서 안정적인 텐션과 공감력 높은 리액션으로 출연자들과 완벽한 티키타카를 선보이며, 예능계 '라이징 루키'로 자리매김했다. 하영만의 유쾌한 매력 속 꾸밈없는 리액션과 호기심 가득한 캐릭터로 존재감을 확실히 각인시켰다.

하영은 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 촬영에 한창이며, 출연 중인 예능 '입 터지는 실험실'은 매주 토요일 밤 9시 30분 ENA에서 방송된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]