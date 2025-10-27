짐빔, 한정판 캔하이볼·신상 리큐르 3종 출시

산토리 글로벌 스피리츠의 버번위스키 짐빔(Jim Beam)이 3가지 새로운 맛을 선보인다.

짐빔은 캔 타입의 ‘짐빔 하이볼 피치’, 리큐르 타입의 ‘짐빔 파인애플’과 ‘짐빔 허니’를 출시했다고 27일 밝혔다.

달콤한 복숭아 맛의 짐빔 하이볼 피치는 2025년 겨울 시즌 한정판으로 출시된다. 진짜 짐빔 위스키에 복숭아 풍미를 더한 ‘짐빔 하이볼 캔 피치’는 올해 출시된 ‘짐빔 하이볼 플레인’을 비롯해 레몬, 자몽, 진저 등 기존 인기 플레이버에 이어 다섯 번째로 선보이는 신제품이다.

이로써 짐빔 하이볼 캔은 총 5가지 맛으로 구성, 소비자들이 취향에 따라 더욱 다양하게 즐길 수 있게 됐다. 짐빔 하이볼 캔 피치는 CU편의점에서 단독 출시되며, 한정 수량으로 판매된다.

짐빔 파인애플과 허니는 짐빔 화이트에 각각의 플레이버를 더해 새로운 맛과 향을 경험할 수 있도록 만든 제품이다. 각각 700ml와 500ml 크기의 병으로 출시된다. 700ml 제품은 주로 대형 할인점에서 500ml 제품은 전국 편의점에서 오는 11월 1일부터 만날 수 있다.

짐빔 파인애플은 2024년 샌프란시스코 월드 스피릿 컴피티션 더블 골드 수상작이다. 켄터키 버번의 깊은 맛에 파인애플 리큐어를 블렌딩해 기존 위스키와는 색다른 즐거움을 선사한다. 여기에 얼음과 탄산수, 파인애플 슬라이스를 넣어 하이볼로 마시면 트로피컬 한 풍미를 즐길 수 있다.

짐빔 허니는 꿀이 들어간 리큐어다. 위스키 초보자부터 애호가까지 모두 편하게 마실 수 있는 맛과 풍미를 갖췄다. 짐빔 허니 역시 탄산수, 레몬을 곁들여 하이볼로 달콤하게 즐길 수 있다.

짐빔의 이번 신제품 3종 역시 아이브 장원영을 모델로 한 광고 포스터를 선보인다. ‘같이 안마시면, 짐빔 하이볼 피치’, ‘아임 파인 앤유? 짐빔 파인애플’, ‘허니는 어떠허니? 짐빔 허니’ 등 재치 넘치는 문구와 장원영의 상큼한 매력이 어우러진 비주얼 포스터가 시선을 사로잡는다.

짐빔 브랜드 담당자는 “다가오는 연말연시 색다른 파티 분위기를 연출하려는 이들에게 특별한 선택지를 제공할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

