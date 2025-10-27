‘HD Football Day x K League’, 베트남 하노이에서 어린이 축구교실 성료

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹과 K리그어시스트, HD현대일렉트릭이 함께하는 ‘HD Football Day × K League’가 지난 25일 베트남 하노이에서 캠페인의 시작을 알렸다.

HD Football Day × K League는 축구를 통해 베트남 유소년의 꿈을 응원하고, K리그의 아시아 시장 확장과 HD현대일렉트릭의 사회적 책임 실천을 함께 추구하는 사회공헌활동이다. 슬로건은 ‘Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)’으로, 축구를 통해 베트남 어린이들이 자신의 꿈을 발견하고, 스스로 가능성을 밝히기를 응원한다는 의미를 담고 있다.

이번 행사는 베트남축구연맹(VFF) 유소년 축구장에서 열렸다. 하노이에 거주하는 8~10세 유소년 100여 명이 참가했다.

또한, 연맹 한웅수 부총재, HD현대일렉트릭 김주윤 상무를 비롯해 베트남 국가대표팀 김상식 감독, 이운재 코치, 부이 띠엔 등 선수, VFF 응우옌 스완 부 부회장, 비엣풋볼 짠 휘득 디렉터 등 주요 인사가 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 김주윤 상무의 개회사를 시작으로, 김상식 감독과 이운재 코치가 직접 지도하는 축구교실과 미니게임으로 진행됐다. 참가자 전원에게는 HD현대일렉트릭이 준비한 유니폼 세트, 축구공, 신가드, 짐색 등 기념품이 전달됐다.

HD현대일렉트릭 김주윤 상무는 개회사에서 “이번 ‘HD Football Day x K League’는 HD현대일렉트릭과 K리그가 함께 준비한 특별한 축구교실이다. 어린이들이 축구를 통해 꿈과 자신감을 키우고, 베트남과 한국의 우정이 더욱 깊어지기를 바라는 마음을 담았다”고 말했다.

연맹 한웅수 부총재는 “베트남 어린이들이 자신의 꿈을 향해 한 걸음 더 나아가길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다. 슬로건 ‘Highlight Your Dream’처럼, 모든 참가자들의 꿈이 밝게 빛나길 진심으로 응원한다."며 인사말을 전했다.

이번 행사는 K리그가 후원사와 함께 해외 유소년을 대상으로 실시한 첫 사회공헌활동으로, 리그 차원의 사회적 가치 실현을 해외로 확장한 첫 시도라는 점에서 의미가 크다.

한편 연맹과 HD현대일렉트릭은 이번 하노이 행사를 시작으로 베트남 주요 도시로 ‘HD Football Day x K League’를 확대하고, 우수 참가자를 한국으로 초청해 K리그 구단과 교류 프로그램을 추진하는 방안도 검토 중이다.

