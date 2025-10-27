‘위고비 NO’ 악뮤 이수현, 다이어트 비법은?…오빠 이찬혁과 운동

사진= 이수현 SNS

악뮤(AKMU) 이수현이 최근 다이어트 비법을 공개하며 화제를 모았다.

일부 누리꾼 사이에서 ‘위고비’ 등 다이어트 보조제 사용 루머가 돌았던 가운데, 이수현은 오히려 오빠 이찬혁과 함께하는 운동으로 체중을 관리했다고 밝혔다.

27일 이수현은 자신의 SNS 스토리에 짧은 영상을 게재하며 다이어트와 운동 관련 팁을 전했다. 영상 속에서 그는 오빠 이찬혁과 함께 집에서 홈 트레이닝을 진행하며 역동적인 움직임으로 운동에 집중하는 모습을 보여줬다.

이수현은 운동에 대한 자신만의 꿀팁도 공개했다. 그는 영상과 함께 “운동하기 싫을 때 꿀팁. 조사병단 훈련이라 생각하면 전투력 수직 상승. 리바이병장님 곁에 오래 있으려면 강해질 수밖에”라고 글을 남겼다.

앞서 일부 팬들은 이수현의 날씬해진 모습을 두고 다이어트 보조제 사용 여부를 의심했다. 이에 대해 그는 “저 위고비 안 했습니다. 굉장히 억울합니다 선생님”이라고 선을 그으며, “마라탕이랑 엽떡 참고 운동 열심히 하고 건강한 습관 만들려고 매일매일 자신과 싸우는 것”이라고 설명했다.

사진 = YG엔터테인먼트 제공

이수현은 팬들의 건강 우려에 대해서도 “지금이 태어나서 제일 건강하다”라며 안심시켰다. 최근 공식석상에서도 슬림하고 건강한 모습으로 시선을 사로잡았다.

한편, 이수현은 오빠 이찬혁과 함께 ‘2025 AKMU STANDING CONCERT ‘악동들’’을 성공적으로 마치며 음악 활동도 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

