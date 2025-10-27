‘마리와 별난 아빠들’ 박은혜, 최악의 하루 보낸 뒤 분노

박은혜가 최악의 하루를 보낸다.

오늘(27일) 저녁 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’(연출 서용수 / 극본 김홍주 / 제작 LI엔터테인먼트, 몬스터유니온) 11회에서는 주시라(박은혜 분)가 친구이자 사촌인 윤언경(조향기 분)과 다투고 분통을 터뜨린다.

앞서 시라는 결혼을 약속한 홍사장(김덕현 분)이 본처뿐만 아니라 세명의 내연녀가 있는 희대의 바람둥이라는 사실을 알고 격분했다. 시라가 홍사장의 여자들에게 당하고 있자 딸 강마리(하승리 분)는 부리나케 달려와 그녀를 구했다. 강민보(황동주 분)가 제안한 마리의 미국행으로 사이가 멀어졌던 모녀는 이 일을 계기로 화해를 했다.

시라와 마리 모녀의 관계는 풀었지만 오늘(27일) 공개된 스틸에서는 또 무슨 일인지 잔뜩 열을 올리고 있는 시라의 모습이 눈길을 끈다. 시라가 분노하게 된 이유는 바로 언경 때문. 앞서 시라에게 마리의 대학 졸업 선물을 전해준 언경은 영문을 모르겠다는 표정을 짓지만, 시라의 날카로운 눈빛을 피하지 못한다. 과연 시라를 폭발하게 한 졸업 선물의 정체는 무엇일지 호기심을 자극한다.

그런가 하면 두 여자의 실랑이를 보던 언경의 남편 진기식(공정환 분)이 이 대화에 끼어들면서 분위기는 한층 심각해진다. 시라가 화를 낸 이유를 알게 된 기식은 언경을 방으로 불러 따끔하게 질책하지만, 언경 역시 물러서지 않으며 부부 사이 위태로운 분위기가 형성된다.

급전이 필요해진 시라는 엄마 윤순애(금보라 분)와 금은방에 방문한다. 하지만 그녀는 무슨 일인지 크게 당혹스러워하고, 옆에서 얄밉게 한 마디씩 거드는 순애와 말다툼을 하고 만다. 시라가 길 한복판에서 분을 참지 못한 이유와 그녀를 찾아온 거대한 불운은 오늘 방송을 통해 확인할 수 있다.

