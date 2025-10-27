KBL, tvN 스포츠와 농구 전문 매거진 프로그램 ‘KBL COUNTDOWN : 라운드 랭킹쇼’ 방영

사진=KBL 제공

한국프로농구연맹(KBL)은 tvN SPORTS와 함께 농구 전문 매거진 프로그램 ‘KBL COUNTDOWN : 라운드 랭킹쇼’를 새롭게 선보인다. 매 라운드 종료 후 최고의 경기와 순간, MVP 등을 선정해 순위 형식으로 소개하며, 라운드의 주요 이슈를 쉽고 흥미롭게 정리해볼 수 있도록 구성됐다.

‘KBL COUNTDOWN : 라운드 랭킹쇼’는 각 라운드의 주요 이슈를 랭킹 형태로 정리해 팬들에게 보다 쉽고 흥미롭게 전달하는 프로그램이다. 경기 명장면과 활약한 선수들을 다채롭게 조명하며, AR(증강현실) 그래픽을 활용한 시각적 연출로 기존 매거진 프로그램과 차별화를 꾀했다.

프로그램 진행은 오효주 아나운서가 맡으며, 농구 전문가 조현일 해설위원과 개그우먼 김지유가 패널로 참여한다. 세 사람의 호흡을 통해 경기 분석과 예측, 유쾌한 토크가 어우러진 다층적인 재미를 선보일 예정이다.

‘KBL COUNTDOWN : 라운드 랭킹쇼’는 오는 29일 경기 종료 후 첫 방송되며, tvN SPORTS와 TVING을 통해 시청할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

