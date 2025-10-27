‘백혈병 투병’ 차현승, 퇴원 10일 만에 재입원…“모세혈관 터졌다”

사진= 유튜브 채널 '차현승 ChaHyunSeung' 화면 캡처

‘솔로지옥’으로 얼굴을 알린 배우 차현승이 백혈병 투병 중 퇴원 열흘 만에 재입원한 근황을 전했다.

지난 25일 차현승은 자신의 유튜브 채널에 ‘병원에서 탈출하기’라는 제목의 영상을 게재했다.

앞서 그는 지난달 SNS를 통해 백혈병 진단 사실을 고백하며 많은 이들의 응원을 받은 바 있다. 당시 그는 “지난 6월 초 응급실로 실려가며 제 삶이 한순간에 멈췄다”며 “그전까지는 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 '백혈병'이란 진단이 모든 것을 멈추게 했다”고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

이후 유튜브를 통해 항암 치료 과정과 머리를 미는 모습을 공개하며 투병 일기를 나누던 차현승은 이번 영상에서 예정됐던 퇴원이 미뤄졌음을 알렸다.

그는 “골수 검사 너무 아프다. 회진 돌 때 (의사) 선생님이 한 일주일이면 수치가 오를 것 같다고 하는데 워낙 내가 오르락내리락해서 하루이틀 더 지켜보자고 했다”며 “그래서 퇴원이 좌절됐다. 뭔가 괜히 그냥 속상하다”라고 심경을 밝혔다.

퇴원이 연기된 가운데 차현승은 병실 안에서도 면역력 회복을 위한 운동을 이어갔다.

사진= 유튜브 채널 '차현승 ChaHyunSeung' 화면 캡처

그는 “오늘 피 검사를 했는데 면역 수치가 499로 또 떨어졌다. 이럴까봐 어제 퇴원 안 한다고 한 것”이라며 건강 상태에 대한 우려를 드러냈다.

며칠 뒤 수치가 안정돼 잠시 퇴원한 그는 “집으로 간다. 열흘 뒤 쯤 다시 와야 하지만 그래도 바깥 공기를 쐴 수 있어서 좋다”고 말했다.

하지만 불과 열흘 만에 다시 병원으로 돌아오며 재입원 소식을 전했다.

재입원 후 그는 모세혈관이 터져 생긴 점상출혈 자국이 선명한 팔을 공개하며 “혈소판이 떨어지면 모세혈관이 다 터져서 이렇게 점상출혈이 생긴다. 혈소판이 5만 이상이면 수혈을 안 받는데, 3만이라 오늘도 하나 더 맞을 것 같다”고 설명했다.

또한 시력에 영향을 주는 망막박리 증상까지 겪고 있음을 알리며 “스테로이드를 끊으면 시력이 유지된다고 하더라. 요즘은 여행 가고 싶어서 여행 유튜브를 보면서 언젠가 꼭 떠날 날을 기다리고 있다”고 완치에 대한 의지를 드러냈다.

그러나 이후 영상에서는 고열과 오한에 시달리는 모습이 이어져 팬들의 걱정을 자아냈다.

한편, 차현승은 가수 선미의 ‘24시간이 모자라’ 무대 댄서로 이름을 알렸으며, 2021년 넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌1을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 웹드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스’, 드라마 ‘단죄’ 등에 출연하며 배우로서 활동을 이어왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]