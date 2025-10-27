차현승, 투병 중에도 유쾌한 미소…팬들과 소통 나서

배우 차현승. 사진 = 차현승 SNS 계정

배우 차현승이 팬들과 소통의 시간을 가졌다.

차현승은 27일 자신의 SNS를 통해 “많은 질문 보내주셔서 감사합니다. 질문들 중에 중복되는 것들 위주로 골라서 유튜브에 답해드릴게요. 오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요”라며 팬들의 궁금증에 답하는 시간을 가졌다.

그는 한 팬이 “언제부터 그렇게 잘생겼어요?”라고 묻자 “다음 생부터 그럴 예정이다”라며 유쾌하게 답했다. 또 “웃는 얼굴 세상에서 최고임. 본인도 알고 있음?”이라는 말에는 “열심히 웃어볼게요”라고 화답하며 미소를 자아냈다.

특히 “요즘 괜찮아요? 건강하게 지내고 정신병 있는 사람들하고는 어울리지 마세요. 사랑해요”라는 팬의 메시지에는 “아픈 사람들이지 나쁜 사람들은 아닐 거에요”라고 답하며 눈물 이모티콘을 덧붙여 감동을 전했다.

앞서 차현승은 지난 9월, 백혈병 투병 사실을 직접 알렸다. 그는 당시 SNS를 통해 “지난 6월 초 응급실로 실려 가며 내 삶이 한순간에 멈췄다. 그전까지는 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 ‘백혈병’이라는 진단이 모든 것을 멈추게 했다”고 고백해 많은 이들의 응원을 받았다.

한편 차현승은 가수 선미의 전속 댄서로 이름을 알린 모델 겸 댄서 출신이다. 선미의 솔로 활동 초기부터 오랜 기간 호흡을 맞췄으며, 특히 2018년 ‘워터밤’ 공연에서 선미 직캠으로 주목을 받았다. 이후 2021년 넷플릭스 연애 프로그램 ‘솔로지옥 시즌1’에 이어 Mnet 댄스 서바이벌 프로그램 ‘Be Mbitious(비 엠비셔스)’, 넷플릭스 ‘피지컬: 100’ 등에 출연하면서 글로벌 인기를 얻었다. 지난해 1월에는 댄서를 은퇴하고 배우로 정식 데뷔, 새로운 도전에 나섰다.

