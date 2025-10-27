‘흑백요리사’ 윤현준 PD, 55억 트리마제 전액 현금 매입…대출 無

사진= 윤현준 PD. 뉴시스 제공

넷플릭스 글로벌 1위 예능 ‘흑백요리사’를 연출한 윤현준 PD가 약 55억 원 상당의 ‘트리마제’ 아파트를 현금으로 매입한 사실이 알려졌다.

25일 법원 등기부등본에 따르면 윤현준 PD는 지난 6월 24일 서울 성동구 성수동의 고급 주상복합 단지 트리마제 전용 84㎡ 한 세대를 54억9000만 원에 매수했다.

그는 이달 13일 잔금을 모두 치르며 소유권 이전을 마쳤고, 등기부상 근저당권이 설정되지 않아 금융기관 대출 없이 전액 현금으로 거래한 것으로 보인다. 해당 매입가는 현재 트리마제 84㎡ 기준 최고가다.

윤현준 PD는 KBS와 JTBC를 거쳐 현재 스튜디오 슬램 대표로 활동 중이며, ‘크라임씬’, ‘싱어게인’, ‘흑백요리사’ 등 장르를 넘나드는 히트 예능을 잇따라 성공시킨 ‘흥행 메이커’로 꼽힌다.

특히 지난해 넷플릭스에서 공개된 ‘흑백요리사’는 한국 예능 최초로 전 세계 1위를 차지하며 K-예능의 글로벌 경쟁력을 증명했다. 윤 PD는 이 공로로 지난 4월 열린 제37회 한국PD대상에서 ‘올해의 PD상’을 수상했다.

윤 PD는 현재 경기 고양시 킨텍스역 인근 ‘킨텍스원시티 3블럭(84㎡)’을 보유하고 있으며, 이번 트리마제 매입으로 거처를 성수동으로 옮긴 것으로 전해졌다. 다만 기존 주택은 매도하지 않은 것으로 알려졌다.

트리마제는 BTS 제이홉, 소녀시대 태연, 박세리, 손흥민 등 유명 인사들이 거주한 것으로 유명한 ‘성수 하이엔드 벨트’의 대표 단지다.

호텔급 컨시어지 서비스와 조식 라운지, 피트니스센터, 골프연습장, 사우나 등 최고급 커뮤니티 시설을 자랑한다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

