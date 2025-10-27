‘차인표♥신애라’ 명문대 딸, 셰프 뺨치는 요리 실력…엄마도 감탄

사진= 신애라 SNS

배우 신애라가 요리 실력을 뽐낸 큰딸 자랑에 나섰다.

신애라는 27일 자신의 SNS를 통해 “우리 큰딸 솜씨 대박. 공부 그만하고 베이커리 차려도 되겠다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 신애라의 큰딸이 직접 만든 음식들이 담겨 있다. 김치찌개, 베이컨말이 등 정성 가득한 한식 메뉴부터 제과점 수준의 빵과 디저트까지 완벽하게 소화하며, 남다른 손맛을 자랑했다.

누리꾼들은 “어머니를 닮아 손재주도 금손”, “진짜 오픈해도 될 듯”이라며 감탄을 쏟아냈다.

한편, 1969년생인 신애라는 1989년 드라마 ‘천사의 선택’으로 데뷔했다. 당시 ‘피비 케이츠 닮은꼴’로 주목받았으며, 1991년 김수현 작가의 ‘사랑이 뭐길래’로 스타덤에 올랐다.

이후 1995년 드라마 ‘사랑을 그대 품안에’에서 함께 호흡을 맞춘 배우 차인표와 결혼, 1998년 첫째 아들을 낳았다. 2005년과 2008년에는 두 딸을 각각 입양하며 따뜻한 가족의 이야기를 써 내려가고 있다.

지난해 신애라는 큰딸이 미국 버클리대학교에 입학했다고 전하며 “눈에 넣어도 안 아플 것 같던 그 조그맣던 딸이 어느새 다 자라 대학에 갔다”며 “이렇게 오래 멀리 떨어지는 건 처음이라 자꾸 눈물이 난다”고 소회를 밝힌 바 있다.

현재 신애라는 채널A 예능 ‘요즘 육아 금쪽같은 내 새끼’ MC로 활약하며 부모들에게 따뜻한 조언을 전하고 있다.

