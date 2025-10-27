화사, 눈부신 비주얼로 근황 공개…한층 더 성숙해진 미모

가수 화사. 사진 = 화사 SNS 계정

가수 화사가 한층 더 빛나는 미모를 뽐냈다.

화사는 26일 자신의 SNS에 “좋은 안녕이었다. ‘Good Goodbye’를 함께 찬란하게 빌어준 모든 친구분을 떠올리며 마지막까지 행복한 인사 드린다. 잊지 못할 거다. 온 마음을 다해 감사드린다”고 전했다. 이어 “

사진 = 화사 SNS 계정

잊지 못할 거다. 온 마음을 다해 감사드린다. 잘 지내시고 다시 보는 그날까지 ‘Good Goodbye’”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 화사 SNS 계정

공개된 사진에는 최근 발매한 신곡 ‘굿 굿바이’ 무대 비하인드 장면이 담겨 있다. 단발로 변신한 화사는 순백의 드레스부터 미니 원피스까지 완벽히 소화하며 환한 미소를 지었다. 특히 다이어트에 성공한 그는 한층 늘씬해진 몸매와 눈부신 미모로 시선을 사로잡았다.

한편, 화사는 지난 15일 신곡 ‘굿 굿바이’를 발매했다. 그는 이번 컴백을 위해 40kg대까지 체중을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]