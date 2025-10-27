소노인터내셔널 “몸과 마음 재충전하는 가을 웰니스 즐겨보세요”

대명소노그룹 소노인터내셔널이 소노캄 경주와 소노벨 청송에서 몸과 마음의 깊은 휴식을 취할 수 있는 스파와 트레킹 경험을 할 수 있는 웰니스 패키지를 판매한다.

먼저, 소노캄 경주의 ‘웰니스 스파 모먼트(Wellness Spa Moments)’ 패키지는 경주의 아름다운 보문호 뷰를 감상하며, 가을의 정취 속에서 편안하게 심신을 재충전할 수 있도록 기획됐다. 패키지는 ▲경주 소노캄 객실 1박 ▲웰니스 풀앤스파 이용권(2매) ▲웰니스 풀앤스파 20% 할인권(4매)로 구성됐다.

웰니스 풀앤스파는 소노캄 경주의 시그니처 부대시설이자, 지하 680m에서 끌어올린 약알칼리 온천수를 사용해 부드러운 수질을 자랑한다. 특히 실외풀은 신라 시대의 궁원을 모티브로, 직선을 최소화하고 곡선 형태로 설계됐다. 무엇보다 경주에서 유일하게 보문호수 뷰를 갖추어 온전한 힐링을 경험할 수 있다.

소노벨 청송에서는 단풍절정 시기에 맞춰 주왕산 트레킹과 노천 온천 휴식을 즐기는 ‘주왕산 네이처 리트리트(Nature Retreat)’ 패키지를 판매 중이다. 해당 패키지는 소노벨 청송 객실 1박을 포함한 ▲트레킹 간식 세트 ▲접이식 등산 의자 ▲솔샘온천 이용권(2매) ▲조식뷔페 20% 할인권(4매)으로 꾸려졌다. 입실 기준으로 선착순 100명에게 안야 트레블 키트(바디케어 제품 5종)도 제공한다.

주왕산은 경상북도 청송군에 위치한 국립공원으로 설악산, 월출산과 더불어 한국의 3대 암산 중 하나다. 특히 10월 중순부터 11월까지는 아름다운 단풍 명소로 손꼽힌다.

소노인터내셔널 관계자는 “일상의 활력과 재충전이 필요한 고객들을 위해 몸을 회복시키는 진정한 웰니스를 경험할 수 있도록 이번 패키지를 기획했다”며 “앞으로도 각 리조트의 특색을 살린 새로운 웰니스 프로모션을 확대하고, 고객들에게 차별화된 힐링 경험을 제공하는 데 최선을 다할 것”이라고 전했다.

가을 웰니스 패키지 2종의 판매 및 이용기간은 11월 30일까지다. 자세한 내용은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

