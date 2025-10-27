“왜 일본인이 애국가 불러?” 오해받은 배우, 알고 보니 “외할아버지 6·25 참전용사”

사진= MBC ‘복면가왕’ 방송 화면 캡처

배우 이정현이 자신을 둘러싼 ‘일본인 오해’ 논란의 뒷이야기를 털어놨다.

지난 26일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘복면가왕’에서는 새로운 가왕 ‘백발백중 명사수’에 도전하는 복면가수 8인의 무대가 공개됐다. 이날 이정현은 ‘에겐남’ 가면을 쓰고 등장, 이승기의 ‘삭제’와 봄여름가을겨울의 ‘Bravo, My Life!’를 열창하며 무대를 감동으로 물들였다.

이정현은 드라마 ‘미스터 션샤인’에서 독립군을 쫓는 일본군 장교 츠다 하사 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼던 배우다. 현실감 넘치는 연기로 “진짜 일본인인 줄 알았다”는 반응을 얻기도 했다.

하지만 그 사실이 오히려 오해를 불러일으켰다. 그는 2018년 광복절 경축식에서 애국가를 제창했는데, 일부 시청자들이 “왜 일본인이 광복절에 애국가를 부르냐”며 항의한 것.

이정현은 이날 방송에서 당시 상황을 회상하며 “제가 그 전에 시청자분들께 얼굴을 알렸던 작품들이 모두 일본인 역할이었다. ‘미스터선샤인’에서 워낙 나쁜 짓을 많이 해서 기억이 안 좋으셨던 것 같다”며 “안 좋은 댓글들도 많이 봤다”고 솔직히 말했다.

이어 그는 “사실 외가 쪽에는 국가유공자분들이 많이 계신다”며 “돌아가신 외할아버님이 6·25 전쟁에 참전 용사”라고 밝혔다.

MC 김성주는 “광복절 경축식에서 애국가를 아무나 부를 수 있는 게 아니다. 국가유공자 후손이기 때문에 가능한 일”이라며 이정현의 배경을 전했다.

