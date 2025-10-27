‘다이어트 성공’ 조혜정, 군살 제로 비키니핏…“이게 진짜 유지어터”[스타★샷]

사진= 조혜정 SNS

배우 조혜정이 휴가 중 근황을 전하며 밝은 미소로 근황을 전했다.

조혜정은 27일 자신의 SNS에 파도와 거북이 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 조혜정은 해외 휴양지로 보이는 장소에서 여유로운 시간을 보내고 있었다.

그는 비키니 위에 남방을 걸친 편안한 차림으로 카메라를 향해 환한 미소를 짓는가 하면, 자연스러운 포즈로 눈길을 끌었다. 특히 남방 아래로 드러난 매끈한 각선미와 건강미 넘치는 비주얼이 팬들의 시선을 사로잡았다.

조혜정은 최근 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발히 소통 중이며, 지난 4월 영화 ‘선녀단식원’으로 칸 국제 시리즈 페스티벌에 초청돼 핑크카펫을 밟았다.

또한 그는 2026년 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들 시즌3’ 출연 소식도 전했다. 이번 시즌은 스타 작가로 성장한 유미(김고은 분)와 세포들의 사랑과 성장을 그린 공감 로맨스로 기대를 모은다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

