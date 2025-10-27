야구의 매력을 듬뿍…KBO, 찾아가는 티볼교실 성료

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 문화체육관광부의 후원으로 개최한 2025년 KBO 찾아가는 티볼교실이 10월 25일 원주 상지여자고등학교 수업을 끝으로 성황리에 마무리됐다.

‘KBO 찾아가는 티볼교실’은 KBO 리그 은퇴 선수가 직접 학교를 방문하여 학생들과 함께 티볼을 체험하고 지도하는 프로그램으로, 누구나 안전하고 쉽게 즐길 수 있는 티볼을 통해 학생들의 체력 증진과 학교 체육 활성화, 그리고 야구 저변 확대를 목표로 하는 사업이다. 2016년 처음 시작된 이후 10년째 진행되고 있으며, 매년 학생들에게 티볼의 즐거움을 전하고 있다.

올해는 지난 5월 7일 서울 가락초등학교를 시작으로 전국 초등학교 190개교와 여자 고등학교 10개교에서 티볼교실을 진행했다. 특히 여자고등학교 수업을 통해 여학생들의 참여 기회를 확대하고, 야구의 매력을 직접 체험할 수 있는 계기를 마련했다. KBO는 참가한 모든 학교에 강사 파견 및 170만원 상당의 티볼 용품과 글러브를 제공했다.

원주 상지여자고등학교 1학년 홍서주, 이다영 학생은 “강사님들께서 너무 잘 가르쳐 주셔서 유익한 시간이었다. 티볼을 구체적이고 자세하게 배울 수 있어서 뜻깊었다”며 소감을 전했다.

이번 2025 KBO 찾아가는 티볼교실은 김종모, 류지현, 마정길, 신명철, 오장훈, 윤학길, 이만수, 장종훈, 채종국, 최기문, 최무영, 최훈재 등 KBO 재능기부위원이 강사로 참여했다. 강사로 참여한 최기문 위원은 “KBO 리그가 1,200만 관중을 돌파하며 국민 스포츠로 자리 잡은 만큼, KBO가 티볼을 통해 어린 학생들에게 야구의 즐거움을 전하는 일은 매우 뜻깊은 일”이라며 “아이들이 티볼을 하며 즐겁게 웃고, 서로 협력하며, 팀워크를 배우는 모습을 보니 큰 보람을 느꼈다”고 소감을 밝혔다.

