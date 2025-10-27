‘11주기’ 故 신해철 자녀, 父 대상곡 ‘그대에게’로 대학가요제 감동 무대

사진= 故 신해철의 아들 신동원(왼쪽)과 딸 신하연. 'MBC 대학가요제' 방송 화면 캡처

가수 신해철이 세상을 떠난 지 11년이 된 가운데, 그의 두 자녀가 아버지를 추모하는 특별한 무대를 선보였다.

26일 방송된 MBC ‘대학가요제’에서 신해철의 딸 신하연, 아들 신동원은 루씨와 함께 고인의 대표곡 중 하나인 무한궤도의 ‘그대에게’를 불렀다. 이날 무대에는 AI 기술로 복원된 신해철의 실제 목소리도 함께해 보는 이들에게 깊은 울림을 전했다.

신동원은 무대 후 “벌써 아버지 기일이 열 번이 넘게 지나갔는데 아직도 기억해 주시고 챙겨주시는 아버지의 팬분들 너무 감사드린다”라고 소감을 전했다.

사진='MBC 대학가요제' 방송 화면 캡처

이어 신하연은 “사실 제 기억 속에 아빠 팬분들은 우는 모습으로 많이 남아있다, 오늘 무대를 웃으면서 즐겨주셨다면 기쁠 것 같다, 이제 그런 슬픈 표정 하지 말아요”라며 팬들을 향한 따뜻한 메시지를 전했다.

신해철은 1988년 MBC ‘대학가요제’에 그룹 무한궤도로 출전해 대상을 받은 뒤 솔로 가수로도 큰 사랑을 받았다. 그의 이름을 알린 이 무대에서 자녀들이 직접 노래를 부른 것에 많은 팬과 후배 가수들이 감동을 받았다.

사진 = 故 신해철. ㈜넥스트유나이티드 제공

고인은 지난 2014년 10월 27일 서울 S병원에서 장 협착증 수술 부작용으로 세상을 떠났다. 유족은 병원 측을 상대로 의료과실치사 소송을 진행하며 수년간 법적 다툼을 이어왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]