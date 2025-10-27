‘에이판 스타 어워즈’, 12월29일 서울DDP서 개최

국내 유일무이 통합 드라마 시상식 '2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS(2025 서울콘 에이판 스타 어워즈)'가 오는 12월 돌아온다.

(사)한국연예매니지먼트협회와 서울경제진흥원이 주최하고 (주)우리템 모던빌리지와 (주)가디언즈컴퍼니가 주관하는 '2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS'가 오는 12월 29일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 개최된다.

'APAN STAR AWARDS'는 국내 지상파, 종편, 케이블, OTT, 웹드라마 등 전 채널 콘텐츠를 대상으로 하는 국내 유일무이 통합 드라마 시상식이다. 지난 2012년 출범 이후 약 11년째 전통을 이어오며 전 세계 K-드라마 팬들과의 교류를 확대하고, 산업의 활기를 북돋워왔다. 올해 역시 한층 차별화되고 풍성한 볼거리로 드라마 시상식 최대 축제의 장을 선보인다는 계획이다.

'2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS'는 지난 2024년 11월부터 2025년 10월까지 방영된 지상파, 종편, 케이블, OTT, 웹드라마 등 대한민국 모든 드라마 콘텐츠를 대상으로 진행된다. 올해는 전 세계적으로 작품성과 화제성을 동시에 인정받은 작품이 다수 탄생한 만큼, K-드라마를 대표하는 아티스트들이 한자리에 모여 부문별 수상을 놓고 경합한다.

수상 부문은 감독, 작가, 기자, 대중문화 평론가 등 각 분야를 대표하는 전문가들이 심사위원으로 나선다. 그간 'APAN STAR AWARDS'는 채널과 장르를 모두 허문 공정한 심사로 시상식의 권위와 명성을 드높여왔다. 편견과 차별 없는 평가 아래 선정될 수상자(작) 후보에 대해서도 관심이 집중된다.

역대 대상 수상자로는 손현주(1회), 송혜교(2회), 조인성(3회), 김수현(4회), 송중기(5회), 이병헌(6회), 현빈(7회), 송중기(8회), 이준호(9회) 등 내로라하는 배우들이 이름을 올렸다. 지난해 열린 제10회 'SEOULCON APAN STAR AWARDS'에서는 김태리가 대상의 영예를 안았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]