“불친절하면 밥맛 떨어져” 오마이걸 미미, 사이다 입담 뽐내[TV핫스팟]

그룹 오마이걸 미미가 특유의 솔직하고 거침없는 입담으로 예능감을 뽐냈다.

26일 방송된 ENA·NXT·코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라’(이하 ‘어튈라’) 6회에서는 미미가 두 번째 게스트로 출연해 김대호, 안재현, 조나단과 함께 유쾌한 ‘맛집 여행’을 떠났다.

이날 오프닝에서 미미는 등장과 동시에 신나는 댄스로 현장을 달구며 “오늘 여권도 가져왔다. 섭외는 제가 한 번 잘 해보도록 하겠다. 이런 건 기세다”라고 말해 폭소를 자아냈다.

첫 번째 맛집으로 향하는 길, 안재현이 “친절하다는 평이 많더라. 음식이 맛있어도 친절하면 기분이 더 좋지 않냐”라고 하자 미미는 “맞다. 불친절하면 밥맛 떨어진다. 젓가락 탁 내려놓고 ‘열받네’ 하게 된다”라고 답해 사이다 같은 공감을 이끌었다. 이에 김대호는 “그런 말은 내 눈 안 보고 해달라”며 재치 있게 받아쳤다.

이들은 충남 부여의 건조 숙성 한우 맛집을 시작으로 전국 맛집을 탐방했다. 직접 숙성법을 연구했다는 사장의 손맛에 미미는 감탄을 금치 못했고, 조나단과 함께 최신 밈 “후멬디스”를 열창하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 대구의 육개장집으로 향한 네 사람은 예상치 못한 상황에 직면했다. 포털사이트 정보 오류로 라스트 오더 시간이 지나버린 것. 그러나 가게 사장이 사연을 듣고 자리를 내주며 따뜻한 인심을 보여줬고, 미미는 “이름만 맛집인 곳이 많은데 여긴 찐이다. 사장님의 인생 맛집은 진짜 다르구나”라며 진심 어린 찬사를 보냈다.

마지막으로 방문한 김천의 돼지국밥집에서도 미미의 ‘먹방 본능’은 폭발했다. 자리를 어렵게 잡은 미미는 “호로록 먹고 가겠다”며 직접 셀프 촬영까지 제안했고, 부산 출신 기관사들도 인정한 국밥 맛에 모두가 박수를 보냈다.

평소 ‘디저트 러버’로 알려진 미미는 “덕분에 오늘 군것질은 안 하게 됐다”고 말해 출연진의 웃음을 자아냈다.

한편 ‘어튈라’는 매주 일요일 오후 7시 50분 방송되며, 전국 각지 숨은 맛집을 찾아다니는 ‘예측불가 맛집 예능’으로 인기를 얻고 있다.

