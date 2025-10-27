‘우주메리미’ 불법촬영 장면 논란…“용서로 끝내다니 충격”

사진= SBS 금토드라마 ‘우주메리미’ 방송 화면 캡처

SBS 금토드라마 ‘우주메리미’가 불법 촬영(몰카) 관련 장면으로 시청자들의 논란에 휩싸였다.

지난 25일 방송된 ‘우주메리미’(극본 이하나, 연출 송현욱)에서는 공원에서 심정지가 온 시민에게 심폐소생술을 하던 가정의학과 전문의 윤진경(신슬기 분)이 불법 촬영을 당하는 장면이 전파를 탔다.

이 장면에서 윤진경은 긴박한 상황 속에서 응급 처치를 진행하던 중 누군가에게 불법 촬영을 당한다. 이를 목격한 백상현(배나라 분)은 윤진경에게 자신의 외투를 건네고, 대신 심폐소생술을 이어갔다.

이후 백상현은 몰카범의 휴대전화를 빼앗아 불법 촬영된 영상을 삭제하며 “불법 도촬은 징역 7년에 벌금 5000만 원 이하, 포렌식 해서 더 나오면 상습범이라 선처 없다”, “이번이 처음인 것 같아서 그냥 봐주는데, 다음엔 얄짤없다”고 말해 눈길을 끌었다.

방송 이후 SBS 공식 유튜브 채널에는 해당 장면이 담긴 클립 영상과 쇼츠가 ‘신슬기 도촬한 금수저 몰카범, 배나라의 시원한 참교육’이라는 제목으로 업로드됐다.

하지만 일부 시청자들은 “불법 촬영이라는 중대한 범죄를 법적 절차 없이 ‘용서’로 마무리한 점은 부적절하다”며 비판을 제기했다.

논란이 확산되자, SBS 측은 현재 해당 쇼츠 및 클립 영상을 삭제한 상태다.

한편, ‘우주메리미’는 최고급 신혼집 경품을 사수하기 위해 90일간 위장 신혼 생활을 시작한 두 남녀의 로맨틱 코미디로 배우 신슬기와 배나라가 주연을 맡고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]