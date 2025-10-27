‘어쩔수가없다’ 수상 릴레이, 박찬욱 감독 SCAD 사바나 영화제 국제 오뙤르상 수상

긴장과 유머를 넘나드는 전개와 독보적인 배우들의 시너지로 관객들을 사로잡은 영화 <어쩔수가없다>의 박찬욱 감독이 SCAD 사바나 영화제에서 국제 오뙤르상을 수상했다.

<어쩔수가없다>는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 지난 25일(현지 시각) 개막한 28회 SCAD 사바나 영화제에서 박찬욱 감독이 국제 오뙤르상(International Auteur Award)을 거머쥐었다. 미국 조지아주에서 열리는 SCAD 사바나 영화제는 세계 최대 규모의 대학 주관 영화제이며, 학생영화부터 상업영화, 독립영화 등 폭넓은 스펙트럼의 작품을 선보이는 국제적인 축제다. 국제 오뙤르상(International Auteur Award)은 세계 영화계에서 독보적인 예술 세계를 구축하고 특별한 비전을 제시한 인물에게 수여되는 상으로, 박찬욱 감독은 배우 브렌든 프레이저, 아만다 사이프리드, 크리스틴 스튜어트 등 쟁쟁한 인물들과 함께 수상의 영광을 안으며 세계 영화계에서의 위상을 다시 한번 입증했다.

앞서 <어쩔수가없다>는 82회 베니스국제영화제 경쟁 부문 초청을 시작으로, 토론토국제영화제에서 국제 관객상, 시체스영화제에서 감독상, 뉴포트비치 필름 페스티벌에서 박찬욱 감독이 글로벌 임팩트상(Global Impact Award), 이병헌이 아티스트 오브 디스팅션상(Artist of Distinction Award)을 수상하는 등 눈부신 행보를 이어가고 있다. 이와 더불어, 로튼 토마토(Rotten Tomatoes)에서 신선도 100%를 유지하며 해외 비평가들의 폭발적인 극찬 리뷰를 받고 있다. 토킹 필름즈(Talking Films)는 “박찬욱 감독의 연출 아래 배우들의 열연이 더해져, 웃음과 풍자를 절묘하게 결합한 걸작이 완성됐다.”, 프레임 레이티드(Frame Rated)는 “풍자와 긴장을 완벽하게 넘나든다.”, 마샤블(Mashable)은 “이병헌은 절망에 사로잡힌 인물을 압도적인 신체 연기로 표현한다.” 등 호평을 전하고 있다. 이처럼 SCAD 사바나 영화제의 국제 오뙤르상(International Auteur Award) 수상으로 세계 영화계의 주목을 한 몸에 받고 있는 <어쩔수가없다>는 박찬욱 감독의 독보적인 연출력과 배우들의 뜨거운 열연으로 전 세계에서 흥행 돌풍을 이어가고 있다.

믿고 보는 배우들의 만남과 드라마틱한 전개, 아름다운 미장센, 견고한 연출, 그리고 블랙 코미디까지 더해진 박찬욱 감독의 새 영화 <어쩔수가없다>는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

