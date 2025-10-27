송선미, 폐암 말기에도 수상한 웃음…영화 속 ‘생명의 은인’ 누구?

감성 휴먼 드라마 생명의 은인에서 배우 송선미가 어디로 튈지 모르는 수상한 시한부 ‘은숙’ 역을 맡아 파격적인 연기 변신을 선보이며 눈길을 끈다.

세상을 믿고 싶은 열아홉 소녀 ‘세정’과 세상을 속이며 살아온 시한부 ‘은숙’의 기묘한 동행을 그린 영화 생명의 은인에서, 도회적이고 지적인 이미지로 사랑받아온 배우 송선미가 폐암 말기의 수상한 시한부 ‘은숙’ 역을 맡아 신선한 매력을 전한다.

송선미가 연기한 ‘은숙’은 김푸름 배우가 맡은 열아홉 살 자립청년 ‘세정’에게 자신이 그녀의 ‘생명의 은인’이라 주장하며 다가오는 인물이다. 다소 거칠고 철면피 같으면서도 어딘가 모르게 따뜻한 ‘은숙’은 지금껏 본 적 없는 독특한 캐릭터로 관객의 시선을 사로잡는다. 특히, 자신이 폐암 말기라고 말하며 세정의 정착지원금 500만 원을 요구하는 황당한 제안을 하는 등 의심스러운 행보를 보이지만, 한편으로는 촌스럽고 인간적인 면모로 묘한 친근감을 자아내며 색다른 매력을 발산한다.

배우 송선미는 홍상수 감독의 해변의 여인, 북촌방향, 도망친 여자를 비롯해 드라마 크라임 퍼즐, 마인, 보쌈–운명을 훔치다 등 다채로운 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여온 베테랑 연기파 배우다. 이번 작품 생명의 은인을 통해 그녀는 자신만의 연기 세계에 새로운 페이지를 더하며, 색다른 매력으로 스크린을 빛낸다.

생명의 은인 방미리 감독은 ‘은숙’ 캐릭터에 대해 “’은숙’은 이상하고 수상한 사람처럼 보이지만, 동시에 어쩌면 좋은 사람일지도 모르는 인물이다. 그 모호함이 ‘은숙’의 핵심이라고 생각했다”고 설명했다. 이어 송선미의 연기에 대해 “화면 장악력이 매우 높은 배우다. 등장하는 순간 관객을 집중시키는 힘이 있으며, 어떤 대사도 맛깔나게 표현해 작품에 생동감을 불어넣는다”며 극찬을 아끼지 않았다.

배우 송선미의 새로운 얼굴을 확인할 수 있는 영화 생명의 은인은 신선한 캐릭터와 예측불허의 전개로 기대를 모으며, 오는 11월 5일 전국 극장 개봉을 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

