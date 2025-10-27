세명기독병원 심장센터 서정훈 과장, 국제학술지 BMJ Open 교신저자로 논문 게재

포항세명기독병원(병원장 한동선)은 심장센터 서정훈 과장이 최근 교신저자로 참여한 연구 논문이 세계적인 의학 학술지 BMJ Open(영국의학저널 오픈·British Medical Journal Open)에 게재됐다.

이번 연구에는 한동선 병원장을 포함한 심장센터 의료진 총 7명의 공동저자가 참여했다.이번 연구는 지난 8월 29일 유럽심장학회(ESC) 2025에서 먼저 발표했으며, ‘관상동맥 칼슘과 석회화 대동맥판막질환의 발생 및 진행과의 연관성’이라는 주제로 10월 1일 BMJ Open에 정식 게재, 23일 온라인판에 출판됐다.

이 연구는 2010년부터 2023년까지 세명기독병원에서 관상동맥 CT와 심장초음파 검사를 받은 2,898명 환자를 대상으로 한 대규모 후향적 코호트 연구다.

연구진은 관상동맥 칼슘 수치와 석회화 대동맥판막질환의 발생 및 진행 간 상관관계를 분석했다.

그 결과, 관상동맥 칼슘 수치가 높을수록 대동맥 판막 협착이 심화되는 경향을 보였으며, 특히 CAC 400 이상인 환자는 중등도 이상의 판막 협착으로 진행될 위험이 2.5배 이상 높았다(p<0.001). 또한 나이, 체질량지수(BMI), 초기 대동맥 판막 속도(Vmax) 역시 질환 진행에 영향을 미치는 주요 요인으로 확인됐다.

서정훈 과장은 “이번 연구를 통해 관상동맥 석회화가 단순한 심혈관 위험인자를 넘어 대동맥 판막 질환의 진행을 예측할 수 있는 임상적 지표임을 확인했다”라며 “앞으로도 환자 맞춤형 심혈관 질환 예방과 조기 진단을 위한 연구를 지속하겠다”라고 밝혔다.

서정훈 과장은 강원대학교 의과대학원에서 의학박사를 취득하고, 서울대학교병원 수련의, 강원대학교병원 내과 전공의, 삼성서울병원 순환기내과 전임의를 거쳐 강원대학교병원 심장내과 조교수를 역임했다. 현재 심장중재시술, 협심증, 심근경색증, 고혈압, 심장판막증을 전문으로 진료하며, 지역 내 심부전 및 폐동맥 고혈압 환자에게도 전문적인 맞춤 치료를 제공하고 있다.

