카니비비안, 이베리코 베요타 라드유 선보여… 갤러리아 명품관 입점

정직한 재료로 건강한 내일을 만드는 브랜드 카니비비안(Carnivivien)이 국내 최초로 이베리코 베요타 라드유를 선보였다고 밝혔다.

해당 제품은 2023년 12월 첫 출시 이후 꾸준한 관심을 받아왔으며, 2025년 4월에는 압구정동 갤러리아 명품관 GOURMET 494 식품관에 입점해 프리미엄 식품 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

카니비비안 관계자는 "카니비비안 라드유는 스페인 현지에서 베요타(도토리)만을 먹고 자란 최상급 이베리코 돼지의 지방을 전통 방식으로 정제한 제품으로, 국내에서 유통되는 일반 라드와는 차별화된다"며 "스페인 정부 인증 원육을 사용하며, 첨가물 없이 천연 그대로의 풍미와 영양을 담아낸 것이 특징"이라고 설명했다.

특히 지난 8월 해당 제조 공정에 대한 특허(라드유 제조방법 관련 특허)를 공식 취득하면서, 카니비비안은 국내 유일 특허 라드유 브랜드로 자리매김했다.

라드는 BBC에서 선정한 세계 8대 슈퍼푸드 중 하나로, 최근에는 불포화지방산과 비타민 D가 풍부한 건강한 지방으로 다시 주목받고 있다. 카니비비안 관계자는 "라드유는 단순한 요리기름이 아니라, 건강한 지방 섭취의 새로운 대안이라며 라드에 대한 오해를 바로잡고 프리미엄 식문화로 발전시키고 싶다"고 전했다.

이어 "카니비비안은 연 1회, 스페인 현지 목장에서 직접 원육을 수입하며, 한정된 베요타 등급의 수량으로 인해 품절이 잦은 편이지만 품질 유지를 위해 독점 계약을 맺은 목장과만 거래하며, 대량생산 대신 소량 생산·신선 공급 원칙을 고수하고 있다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

