키스오브라이프, 日 데뷔…신곡 ‘Lucky’ 베일 벗었다

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 일본 신곡 'Lucky'가 베일을 벗었다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 27일 일본 공식 SNS 채널을 통해 일본 첫 번째 미니 앨범 'TOKYO MISSION START' 티저 영상을 공개했다. 영상 속 키스오브라이프 멤버들은 라커빌리, 갸루 패션의 학생, 슈퍼 히어로와 아티스트 등 일본 문화의 상징적 캐릭터들을 배경으로 뽑기 공과 포츈쿠키를 열었고 흘러나오는 신곡 음원과 함께 멤버들에게 이목이 집중되는 장면으로 궁금증을 더했다.

특히 힙하고 강렬한 사운드로 강렬한 인상을 남겼던 것과 달리 신곡의 경쾌하고 서정적인 사운드에 맞춰 그루브를 타는 모습과 세련된 감각의 신곡 ‘Lucky’ 음원 일부는 일본 데뷔 앨범에 대한 기대감을 한층 더 끌어올렸다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 첫 일본 미니 앨범 'TOKYO MISSION START'는 이들이 데뷔 후 처음으로 발매하는 해외 음반으로 오리지널 타이틀곡 'Lucky'를 비롯해 선공개 싱글로 발매된 'Sticky (Japanese Ver.), 'Midas Touch (Japanese Ver.)', 'Shhh (Japanese Ver.)', 'Nobody Knows (Remix)', 'R.E.M (Remix)'까지 이들의 히트곡이 새로운 편곡과 언어로 수록됐다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 11월 5일 일본 데뷔 앨범 'TOKYO MISSION START'를 발매한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

