[SW포토]이 밤의 끝을 부여 잡고

가수 김조한(가운데)이 27일 서울 종로구 컴포즈커피 종로6가점에서 컴포즈커피 직원(오른쪽), 부여군 관계자와 함께 신메뉴 '부여밤라떼'와 '부여밤생초코릿라떼'를 들고 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-10-27 11:10:26 수정 : 2025-10-27 11:10:25
