“받아주는 병원이 없었다” 임라라, 출산 후 겪은 ‘응급실 뺑뺑이’

개그우먼 임라라가 쌍둥이 출산 후 산후 출혈로 생명을 위협받은 긴박한 상황을 고백했다.

임라라와 남편 손민수는 26일 부부의 유튜브 채널 ‘엔조이커플’을 통해 “많은 분께 걱정을 끼쳐 미안한 마음과 감사의 마음을 글로 표현하기 부족해 인사드린다”라며 영상을 공개했다.

앞서 임라라는 지난 14일 쌍둥이를 출산했으나, 출산 9일 만에 갑작스러운 출혈로 응급실을 찾았다가 결국 중환자실에 입원한 바 있다.

손민수는 “라라가 응급실에 실려 간 걸 보고 많이 놀라셨을 것 같다. 지금은 회복 중”이라며 “쌍둥이를 임신하면 자궁이 워낙 많이 늘어나 있어서 수축하다 그럴 수 있다고 한다”고 설명했다.

임라라는 “산후 출혈이었다”라며 “제왕절개 수술을 하다 잘못된 건 아니다. 14일에 아기를 낳고 잘 회복했다. 산과 마지막 진료까지 마치고 ‘많이 걸어라’는 이야기까지 들은 날 갑작스러운 하혈로 응급실에 갔다”고 당시 상황을 전했다.

그녀는 이어 “산후 출혈이 굉장히 심각한 상황에 있는 산모를 받아주는 병원이 없었다”라며 “받아주는 응급실이 아예 없어서 결국 출산했던 병원으로 30~40분 걸려 이동했다. 가는 동안 기절만 한 10번 한 것 같다”고 고백했다.

또 “‘산모가 응급차에서 뺑뺑이 돌다가 죽었다’는 뉴스를 보고 안타까워한 기억이 있는데 바뀐 게 없지 않나. 직접 겪으니 말이 안 되더라”라며 “요즘 저출산이다 뭐다 말이 많은데, 아기와 산모의 생명이 보장되지 않으면 저출산이 무슨 의미가 있느냐”라고 지적했다.

임라라는 당시를 떠올리며 “의식을 차릴 수 없는데 차리라고 하는 그 긴 시간이 너무 힘들었다”라며 “(집 근처에) 병원이 이렇게 많은데 왜 안 받아주지, 이렇게 하면 누가 아기를 낳겠나 하는 생각이 들었다”고 토로했다.

그는 끝으로 “구급대원 아니었으면 지금 저는 죽었을 거다. 다른 거 바라는 거 없고 나 같은 상황이 또 안 생겼으면 좋겠다”라며 “출산하는 과정이 목숨을 걸고 낳는 거고 굉장히 심각한 상황이 많이 발생할 수 있는데, 그럴 때 조치를 빠르게 받을 수 있는 환경이 됐으면 좋겠다”고 호소했다.

한편, 국회는 이날 ‘응급실 뺑뺑이’ 개선을 위한 응급의료법 개정안을 통과시켰다. 개정안은 응급 환자를 수용할 수 있는 병원을 신속히 확인할 수 있는 전용 ‘핫라인’ 설치를 의무화하는 내용을 담았다.

