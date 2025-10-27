“내 장례식 때 노래 불러줘” 침착맨 돌발 멘트에 김희철 동공 지진…김희철의 추카추카추 1회 공개

사진= 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’ 제공

신개념 축하 예능 ‘김희철의 추카추카추’가 27일 첫 에피소드를 공개한다.

‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어의 만능 엔터테이너 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 소규모 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는유튜브 음악 예능 채널이다.

사진= 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’ 제공

김희철은 각 회차마다 다양한 공간에서 색다른 게스트와의 만남을 이어가며, 현장감 넘치는 무대와 어디서도 들을 수 없는 ‘찐 토크’, 그리고 관객 참여형 게임과 깜짝 선물 이벤트로 풍요로운 종합 엔터테인먼트 ‘축하쇼’를 완성한다.

사진= 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’ 제공

공개되는 첫 에피소드 게스트는 유튜브 구독자 300만을 앞둔 인기 크리에이터침착맨. 그는 유재하의 ‘지난날’을 부르며 등장해, 특유의 유머 감각과 즉흥적인입담으로 현장 분위기를 한껏 끌어올렸다. 호스트 김희철과의 절친 케미 또한 폭발해 완벽한 티키타카를 선사했고, 음악 예능 첫 게스트답게 독특한 창법으로 ‘비처럼 음악처럼’ 커버 무대까지 선보였다는 후문이다.

녹화 중 침착맨은 ‘내 장례식 때 네가 노래를 불러줬으면 좋겠다’라며 김희철에게 뜻밖의 듀엣 가창을 제안했다는데. 그가 훗날 본인의 장례식을 위해 김희철과연습한 곡은 과연 어떤 노래일까? ‘김희철의 추카추카추’ 1회에서 직접 확인할수 있다.

‘김희철의 추카추카추’는 10월 27일(월) 오후 9시 첫 릴리즈를 시작으로, 매주 목요일 오후 9시 새로운 에피소드를 공개할 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

