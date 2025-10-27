제이에스티나, 아이유와 7년 간 기록 담은 ‘J&U Archive 컬렉션’ 론칭

국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 뮤즈 아이유와 함께한 7년간의 여정을 기념하는 ‘J&U Archive 컬렉션’을 선보인다고 27일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 아카이브 컬렉션은 2019년 아이유를 브랜드 뮤즈로 기용 후 ‘티아라 미오엘로(Tiara Mioello)’ 캠페인부터 2025년의 ‘모자이크(Mosaique)’ 캠페인까지 아이유와 함께한 시간들을 하나의 스토리로 엮었다. 시간이 흘러도 변치 않는 제이에스티나의 아름다움을 재조명하며 그 찬란한 순간들을 새롭게 기록한다는 의미를 담았다.

7년간의 역대 베스트 주얼리로 구성된 이번 아카이브 컬렉션은 14K 골드 주얼리, 실버 주얼리, 워치, 헤어 액세서리를 최대 25% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 여기에 풍성한 굿즈 프로모션 혜택도 함께 제공된다.

우선 아카이브 컬렉션 런칭을 기념해 뮤즈 아이유 팬사인회 응모 이벤트가 진행된다. 10월 27일부터 11월 9일까지 제이에스티나 공식 온라인몰 및 전국 매장에서 주얼리를 구매한 고객에게 응모 자격이 주어지며, 추첨을 통해 선정된 50명은 오는 11월 26일 열리는 아이유 팬사인회에 초대되어 특별한 만남을 갖게 된다.

또한 아이유 미공개 셀카로 구성된 한정판 포토카드, 역대 광고 캠페인 비주얼을 담은 아카이브 포토앨범, 2026년 아이유 달력 등 다양한 한정 굿즈 사은품도 함께 제공한다.

이번 ‘J&U Archive 컬렉션’은 제이에스티나 공식 온라인몰과 전국 매장에서 만나볼 수 있으며 자세한 내용은 공식 사이트를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

