“엄마가 황신혜라니”…시청자 놀라게 한 女배우 정체

배우 황신혜(62)가 자신과 붕어빵처럼 닮은 딸 이진이(26)를 향한 애틋한 응원을 전했다.

황신혜는 26일 자신의 SNS(소셜미디어)에 이진이가 출연 중인 드라마 속 모습을 캡처해 올리며 “너무 사랑스러워요”라는 글을 남겼다. 이어 “오늘 밤 10시30분”이라고 덧붙이며 딸의 작품 본방 사수를 독려했다.

이진이는 지난 25일 첫 방송된 JTBC 주말드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(이하 ‘김 부장 이야기’)에서 유학파 출신이자 스타트업 핵심 멤버 ‘이한나’ 역을 맡아 열연 중이다.

‘김 부장 이야기’는 자신이 소중히 여긴 모든 것을 잃은 중년 남성이 긴 여정을 통해 진정한 자신을 찾아가는 과정을 그린 드라마로, 류승룡과 명세빈 등이 주연을 맡았다.

한편, 이진이는 2013년 모델로 데뷔한 뒤 2016년 SBS 드라마 ‘미스터리 신입생’을 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 tvN ‘드라마 스테이지–직립 보행의 역사’, ‘멘탈코치 제갈길’, MBC ‘군주–가면의 주인’ 등 다양한 작품에서 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.

